Una libreta de Leire Díez recoge apuntes como 'Pedro no se fía del DAO' o 'Marlaska pillado por la UCO'

Entre la documentación incorporada al sumario del caso Leire figura una libreta personal de la fontanera repleta de anotaciones manuscritas en las que iba registrando nombres, reuniones, objetivos, hipótesis de trabajo y valoraciones sobre distintas personas e instituciones. Los apuntes, a los que ha tenido acceso Onda Cero, ofrecen una radiografía de los diversos asuntos que centraban su actividad.

Algunas anotaciones son especialmente llamativas por las referencias que contienen a dirigentes políticos, mandos policiales, jueces, abogados y miembros de la Fiscalía.

Entre ellas figura una frase atribuida al presidente del Gobierno: "Pedro no se fía del DAO, le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo". El apunte aparece recogido entre decenas de notas manuscritas cuyo contexto exacto no ha sido determinado por los investigadores.

Otra anotación señala que "Marlaska y el secretario de Estado están pillados por la UCO", una afirmación cuyo significado exacto tampoco ha podido ser aclarado por la investigación.

La libreta refleja además el interés de Leire Díez por algunos de los principales responsables de la Unidad Central Operativa. En una de las páginas aparece la anotación "Antonio Balas peligroso", en referencia al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO y una de las figuras que, según distintos testimonios incorporados a la causa, se encontraba entre los objetivos de la presunta trama.

También figura una referencia al abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán. Junto a su nombre puede leerse una nota especialmente explícita: "Choclán desmantelar usando a sus clientes". Se trata de una anotación que cobra relevancia porque coincide con algunas de las actuaciones posteriores investigadas por la Guardia Civil para aproximarse a personas del entorno de distintos investigados.

Las notas recogen igualmente referencias a jueces y procedimientos judiciales. Una de ellas apunta que la magistrada Carmen Lamela podría verse afectada si prosperaba una eventual nulidad relacionada con una causa vinculada a Sito Miñanco.

En otros casos, las anotaciones son mucho más enigmáticas. Entre ellas aparecen expresiones como "reunión con PS"; "reunión ZP nervioso"; o "cambio relato Belén (Óscar Puente)", cuyo contexto se desconoce.

Uno de los apuntes que más interés ha despertado entre los investigadores es la referencia a una "reunión FGE", siglas habitualmente empleadas para referirse a la Fiscalía General del Estado.

La anotación aparece precisamente junto a conversaciones en las que Leire Díez presumía de mantener interlocución con responsables de la Fiscalía. Según consta en el sumario, la UCO localizó mensajes en los que la exmilitante socialista hablaba de reuniones en la sede de la Fiscalía General e incluso trasladaba que determinados encuentros podían reforzar su posición dentro de la organización.

Los investigadores llegaron a geolocalizar el teléfono móvil de Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado, aunque no han podido determinar con quién se reunió ni el contenido de esos contactos.

Estas referencias han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar al juez Santiago Pedraz que reclame información a la Fiscalía General del Estado sobre posibles reuniones mantenidas por Leire Díez o por otros integrantes de la presunta trama, entre ellos los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, así como el letrado de José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera.

La libreta también contiene otros apuntes que los investigadores consideran relevantes para reconstruir el contexto en el que se movía la exmilitante socialista. Entre ellos figuran expresiones como "catálogo de prostitutas", "correos que ha vendido Carolina", "Aldama informa CNI" o "secuestro", esta última escrita en color rojo.