Anticorrupción pide al juez Pedraz que cite como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dentro de la investigación sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para interferir en causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.

La petición se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporara al sumario diversas conversaciones intervenidas a Leire Díez en las que aparece mencionada Narbona.

En concreto, Anticorrupción quiere que la presidenta socialista explique una conversación en la que Díez hablaba de la necesidad de "reconducir" los ataques dirigidos contra el presidente del Gobierno. Los investigadores consideran relevante la respuesta de Narbona, ya que podría indicar que tenía conocimiento previo de algunos de los asuntos que se estaban abordando.

Entre los mensajes analizados por la UCO figura una contestación atribuida a Narbona en la que pregunta a Díez: "¿Se lo habías contado a Santos el otro día?".

La Fiscalía considera necesario aclarar el contexto de esa conversación y el alcance de la relación entre ambas.

También pide imputar a la abogada de Koldo

Además de la declaración de Narbona como testigo, Anticorrupción ha solicitado que Leticia de la Hoz, exabogada de Koldo García, sea llamada a declarar como investigada.

La petición se produce después de que varios testimonios incorporados al procedimiento situaran a la letrada como una de las personas que habría participado en las gestiones para intentar que la empresaria Carmen Pano modificara su versión sobre las supuestas entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE de la calle Ferraz.

La UCO sostiene que De la Hoz habría actuado como intermediaria en una oferta de contraprestaciones económicas a cambio de que Pano alterara su testimonio judicial, una hipótesis que ahora la Fiscalía quiere que sea investigada formalmente.

Información sobre reuniones en la Fiscalía General

Anticorrupción también ha pedido al juez que reclame información a la Fiscalía General del Estado sobre posibles reuniones mantenidas por Leire Díez con miembros de la institución.

La solicitud se basa en varias conversaciones localizadas por la Guardia Civil en las que la exmilitante socialista hacía referencia a encuentros o contactos con responsables de la Fiscalía.

Entre los mensajes incorporados al sumario figura uno especialmente llamativo en el que Díez afirmaba: "La reunión con la Fiscalía General puede hacer que el presidente me adore".

La UCO ha acreditado que el teléfono móvil de Díez estuvo geolocalizado en la sede de la Fiscalía General del Estado en algunas fechas analizadas. Sin embargo, hasta el momento los investigadores no han logrado identificar con quién se reunió ni cuál fue el contenido de esos encuentros.