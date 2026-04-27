L'Alcudia abre las puertas del nuevo Centro de Acogida de Animales

Este lunes se ha inaugurado en l’Alcudia el Centro de Acogida de Animales. una iniciativa del Consorci de la Ribera y de las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor, fruto de la necesidad expresada por los municipios de contar con un servicio de gestión directa para la recogida y atención de animales abandonados.

El centro tiene capacidad para acoger más de cien perros y más de cien gatos.

Con un presupuesto de unos 1,3 millones de euros, este proyecto contribuirá a atender todas las necesidades sanitarias y humanitarias de recogida de animales abandonados o extraviados, además de educar y fomentar la concienciación de la sociedad respecto al cuidado, respeto y tenencia responsable. Así lo ha explicado el presidente del Consorci de La Ribera, Tonia Barea.

Los animales disponen de módulos adaptados a sus necesidades y de patios comunes. Además, hay un espacio para otros animales, una sala de consulta veterinaria y espacios dedicados a la formación, las reuniones y las visitas.

a parcela donde se ha construido este nuevo Centro de Acogida de Animales tiene una superficie de 4.053,22 m².