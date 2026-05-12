SUCESOS

Detenido en Valencia por intimidar a una compañera de trabajo por su orientación sexual

La detención ha tenido lugar en una localidad de la comarca valenciana de l’Horta, según fuentes policiales, que han destacado que las investigaciones comenzaron tras recibir una denuncia de una mujer, en la que esta ponía en conocimiento varios hechos ocurridos desde el pasado mes de diciembre, en los que un compañero de trabajo le habría intimidado y proferido comentarios homófobos.

ondacero.es

València |

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. | EFE/Mariscal

La Policía Nacional de Valencia ha detenido a un hombre de 59 años como supuesto autor de un delito de odio, tras al parecer proferir comentarios homófobos hacia una compañera de trabajo en un centro comercial e intimidarla a lo largo de varios meses, debido a la orientación sexual de la misma.

Los policías averiguaron que la víctima y el presunto autor trabajan en el mismo centro comercial, en diferentes departamentos. A pesar de ello, el ahora arrestado mantenía en todo momento una actitud intimidatoria hacia la empleada, realizando controles sobre la misma que no llevaba a cabo con otros trabajadores. Además criticaba su manera de trabajar e incluso la seguía tanto durante su jornada laboral, como cuando en su tiempo libre acudía al establecimiento para realizar alguna compra.

El acoso no se limitaba al ámbito laboral, tal y como pudieron saber los investigadores, sino que también habría llegado a insultar a la víctima y a su pareja al encontrarlas fuera del trabajo, haciendo siempre referencia a su orientación sexual.

La víctima, como consecuencia de estos hechos, ha sentido miedo hacia el sospechoso, teniendo incluso que ser asistida por un facultativo médico. Por todo ello se ha detenido al hombre por un presunto autor de un delito de odio en el ámbito laboral, y ha quedado en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertido de la obligación legal de comparecer cuando sea requerido.

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