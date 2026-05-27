25.000 docentes vuelven a las calles de Valencia en la cuarta manifestación desde el inicio de la huelga indefinida

Centenares de docentes han vuelto a salir a las calles de Valencia, en la que ha sido la cuarta manifestación desde el inicio de la huelga indefinida el 11 de Mayo, para reclamar mejoras para el sector educativo y que se alcance un acuerdo con la Consellería de Educación.

El profesorado se ha incorporado a la manifestación a lo largo de Guillén de Castro. | Onda Cero

Dicen los docentes que están cansados y que sienten que la conselleria de les está faltando el respeto. Afirman que la negociación se está haciendo muy larga y dura por lo que piden que lleguen pronto a un acuerdo que sea bueno para todos pero sobre todo que no les tomen el pelo.

Reiteran que sienten que es su responsabilidad luchar por las mejoras para el sector educativo, que van más allá de la mejora salarial, y que los alumnos cuenten con una mejor atención. Insisten en que muchos profesores de segundo bachillerato, a pesar de estar de huelga, han acudido a los centros para ayudar al alumnado a preparar la PAU. Los docentes que hoy han salido a la calle no han vuelto a estar solos y han contado con el apoyo de las familias.