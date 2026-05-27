SUCESOS

Investigan el apuñalamiento de un joven en la avenida Blasco Ibáñez de València

Se produjo durante la madrugada del pasado lunes

EFE

València |

En la imagen, de archivo, una ambulancia llega al Hospital Clínico de València.
En la imagen, de archivo, una ambulancia llega al Hospital Clínico de València. | EFE / Kai Försterling

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un joven de 21 años que se produjo durante la madrugada del pasado lunes en la avenida Blasco Ibáñez de València, ha informado la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana.

La víctima sufrió un neumotórax y fue atendida en el Hospital Clínico, cerca de donde se produjo la agresión.

El suceso tuvo lugar alrededor de la 1:00 horas de este lunes y el Grupo de Homicidios de la Policía investiga las circunstancias del suceso, por el que de momento no se han producido detenciones.

El joven fue atendido en el Hospital Clínico de la herida causada por un arma blanca, aunque al parecer su vida no corría peligro, han informado fuentes policiales citando a las sanitarias.

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