Prisión provisional para el detenido por agresión sexual a una menor en València

Un juzgado de València ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre que está investigado como presunto autor de tres delitos de agresión sexual en menos de un año, la última de ellas a una menor que salía de un centro educativo.

El investigado fue detenido el pasado martes por la Policía Local de València por uno de esos hechos, una presunta agresión sexual cometida contra una chica de 16 años a la salida de un centro escolar de la ciudad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El arrestado fue puesto a disposición judicial este miércoles, y el titular de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión preventiva, al entender que concurre un evidente riesgo de fuga y también de reiteración delictiva.

El instructor señala que un atestado policial atribuye al mismo hombre sendas agresiones sexuales previas contra otras dos víctimas: una en junio de 2025, en una calle de la ciudad, y otra en febrero de este año, en una sala de espera hospitalaria.

Según el TSJCV, el magistrado considera que existe un evidente riesgo de fuga, pues el detenido, que es extranjero, carece de modo de vida conocido y tiene una orden de expulsión de España vigente por hallarse en situación irregular, al tiempo que se enfrenta a elevadas penas de prisión en caso de resultar condenado como presunto autor de tres delitos de agresión sexual.

Igualmente, entiende que es imprescindible adoptar la medida cautelar de privación de libertad a fin de evitar la reiteración delictiva, pues está investigado por cometer presuntamente tres agresiones sexuales en menos de un año.