Asociaciones de padres de alumnos reclaman un pacto educativo que ponga fin a esta huelga de docentes "tan dañina para nuestros hijos"
👉 La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana (COVAPA) muestra su disconformidad con la huelga indefinida en la educación pública "por la grave incidencia en un momento clave, especialmente sensible y de gran incidencia en el proceso educativo de nuestros hijos en todos sus niveles, pero de gran calado en aquellos cursos final de etapa", por lo que, además, reclama el cumplimientos de los servicios mínimos.
🎤 En esta sección patrocinada por IRCO, especialistas en alimentación escolar, hablamos con la presidenta de la COVAPA, Sonia Terrero, quien afirma que comparte la mayoría de las reivindicaciones planteadas por los docentes.