Una nueva manifestación reclamará el acta de Mazón y que la reconstrucción priorice la seguridad ciudadana

Este sábado más de 200 entidades volverán a salir a la calle para reclamar que el expresident Carlos Mazón deje su acta en Les Corts. La manifestación empezará a las siete de la tarde en la plaza del Ayuntamiento y su recorrido será el mismo que se hizo en la primera manifestación tras la DANA.

De esta forma quieren visibilizar que no ha cambiado nada, por mucho que las administraciones aseguran quieran hacer creer que sí puesto que reiteran se están afianzando las políticas negacionistas del cambio climático tal y como han reiterado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024 y Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA.

No se avanza al ritmo esperado

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción recuerdan que el modelo de reconstrucción que se está siguiendo no persigue la seguridad de los ciudadanos puesto que se están impulsando nuevos polígonos industriales, zonas residenciales o ampliaciones de centros comerciales en suelos agrícolas. Su portavoz Ruth Moyano insiste en que hay proyectos más urgentes.

Insisten en que seguirán luchando para que se haga justicia y proteger a la sociedad valenciana.