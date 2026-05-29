El Ayuntamiento de València adjudica la reforma de la calle Colón

La junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado la adjudicación de cuatro proyectos en la ciudad: la repavimentación de la calle colón, las obras del polideportivo de Orriols; las obras del futuro centro del cómic y la reparación de filtraciones de la Almoina. Unos proyectos con los que según ha detallado el portavoz municipal Juan Carlos Caballero quieren seguir mejorando la vida en la ciudad.

Las obras de repavimentación de Colón tendrán un plazo de ejecución de cinco meses y permitirán mejorar esta vía principal de la ciudad. El nuevo pavimento unificará la estética de esta vía con las calles adyacentes y contribuirá a mejorar la calidad ambiental de la zona. Además también permitirá realizar una renovación del mobiliario urbano según Caballero.

La remodelación incluye una reordenación de los espacios destinados a diferentes medios de transporte. La estación de Valenbisi y las horquillas para bicicletas se reubicarán en los actuales estacionamientos de motocicletas.

El inicio de los trabajos está pendiente de decidirse puesto que dependerán de las obras que se están realizando en la Avenida Pérez Galdós y Giorgeta. La intención del consistorio es trabajar con la empresa adjudicataria para coordinarlos con el objetivo de generar las menores molestias posibles a los vecinos así como no perjudicar a la movilidad en la ciudad.

Otros proyectos

En cuanto a los proyectos de reparación de las filtraciones de la Almoina y el de mejoras en el polideportivo de Orriols los trabajos comenzarán una vez se firme el acta de replanteo. Caballero ha reiterado que con las mejoras en Orriols, que se prolongarán durante nueve meses, se recuperará una infraestructura deportiva importante para los vecinos del barrio.

En la junta de este viernes también se han aprobado otras iniciativas como el proyecto de redacción de climatización del museo de la semana santa marinera; un convenio con la Universitat Politècnica de Valencia para crear una cátedra para avanzar en la protección y la gestión eficiente de los bienes públicos locales o una subvención a la Cámara de Comercio para la implantación del programa de negocio local sostenible.