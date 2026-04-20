Elon Musk carga contra Pedro Sánchez por la regularización de inmigrantes: "Es culpable de alta traición"

El multimillonario Elon Musk ha vuelto a arremeter contra Pedro Sánchez por la regularización extraordinaria de inmigrantes, un proceso que inicia este lunes. "El sucio Sánchez es culpable de alta traición", ha dicho en X, la red social de la que es propietario.

Estas declaraciones llegan después del discurso de Sánchez en el cierre de la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation, que tuvo lugar este sábado en Barcelona y en la que el presidente reivindicó la regularización de medio millón de migrantes que ha impulsado su Gobierno y que la oposición rechaza. "Le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen que España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia", dijo Sánchez.

El mensaje de Musk se ha producido en respuesta a una publicación en la que otro usuario de X ha calificado las declaraciones de Sánchez como "la mayor traición de la historia europea". Pero recordemos que el magnate ya ha arremetido en otras ocasiones contra el presidente del Gobierno. El pasado mes de febrero llegó a decir que "el sucio Sánchez es un traidor a España" por el procedimiento para la regularización extraordinaria de migrantes.

También se declaró en contra de Sánchez diciendo que era "un tirano y traidor al pueblo de España" cuando el presidente anunció que prohibiría las redes sociales a menores de 16 años y que perseguiría a las plataformas digitales y a sus directivos que no retirasen contenidos "de odio e ilegales".

Críticas a tecnoligarcas como Musk

Por su parte, Sánchez escribió hace un par de días un artículo en el Financial Times en el que criticaba a los 'tecnoligarcas' como Elon Musk y Mark Zuckerberg, alegando que no están por encima de la ley ni del interés público.

En la publicación, el líder del Ejecutivo español califica la situación actual de desregulación tecnológica como "el salvaje oeste", y defiende la intención de su Gobierno de impedir que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales, si bien es consciente de la complejidad que implica la prohibición. "No será fácil de aplicar y habrá intentos de eludirla. Pero ninguno de estos desafíos supera nuestra responsabilidad de proteger a la infancia".