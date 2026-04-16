El Langui y Leo Harlem se rodean de niños en 'La familia Benetón +2': "Teníamos montado un lío espectacular"

El humorista Leo Harlem ha regresado otra vez a Más de uno —pese su "jubilación"— y lo ha hecho acompañado del rapero y actor El Langui. Ambos visitan el programa para presentar 'La familia Benetón +2', la secuela de una comedia familiar que, como apuntó Carlos Alsina, mantiene su fórmula: "en cada entrega hay más niños".

Durante la entrevista, en la que también participaron Begoña Gómez de la Fuente y los cómicos Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Borja F. Sedano, los actores compartieron algunas anécdotas del rodaje, desarrollado entre Madrid y Canarias. Buena parte de la grabación la pasaron rodeados de niños, lo que convirtió el trabajo en una experiencia tan divertida como caótica. Leo Harlem recordó, entre risas, el caso de una niña que rompía a llorar cada vez que escuchaba la palabra "motor", señal de inicio de rodaje: "Teníamos un lío montado espectacular".

"Animales y niños… solo falta Frank de la jungla corriendo en crocs", bromeó el cómico, resumiendo el nivel de imprevisibilidad del set. Aun así, ambos coincidieron en que repetirían la experiencia sin dudarlo.

El Langui destacó especialmente la figura del director, Joaquín Mazón, al que definió como "un fenómeno" por su capacidad para trabajar con los más pequeños y generar un buen ambiente durante el rodaje. Además, subrayaron el componente casi vacacional de la experiencia para las familias de los niños, que aprovecharon los días de grabación en Canarias para disfrutar de la isla.

Entre las curiosidades, contaron que algunos de los pequeños actores llegaban a quedarse dormidos incluso encima del scooter de El Langui, cuyo movimiento, según dijeron entre risas, "acuna". El propio actor explicó que utiliza un vehículo personalizado diseñado por una empresa navarra especializada en movilidad eléctrica, que le permite sortear obstáculos habituales en la ciudad como bordillos sin rampa o la separación entre el andén y el tren en el metro.

¡La familia Benetón 2¡, que fue presentada en el Festival de Málaga, llega a los cines este viernes 17 de abril con la intención de repetir el éxito de su primera entrega y consolidarse como una saga dentro del cine familiar español.