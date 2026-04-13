Nieves Herrero rescata la historia de Fabiola y el rey Balduino en 'La prometida': "Un paralelismo con el príncipe Carlos y Diana"

Nieves Herrero ha visitado el programa Más de uno, donde ha conversado con Carlos Alsina y Begoña Gómez de la Fuente, junto al equipo de humor formado por Paula Púa, Goyo Jiménez y Borja F. Sedano, para presentar su nueva novela, 'La prometida'.

El libro reconstruye la historia del rey Balduino de Bélgica y Fabiola de Mora y Aragón, enmarcada en el contexto de un plan impulsado por la Iglesia católica para casar al monarca con una mujer española y profundamente religiosa. Ante esa propuesta, Fabiola —que no pertenecía a la realeza— dejó clara su postura al afirmar que "yo solo me casaré porque me enamore de un hombre, no de un rey".

La boda entre Balduino y Fabiola se convirtió en un acontecimiento histórico, ya que fue uno de los primeros grandes eventos televisados en España. Herrero ha establecido un paralelismo entre esta historia y la del entonces príncipe Carlos y Diana de Gales: "Hago un paralelismo con el príncipe Carlos y Diana", ha explicado, destacando el carácter humilde de ambas mujeres, ya que mientras Diana trabajaba cuidando niños, Fabiola se dedicaba al cuidado de ancianos.

La novela no se limita a este relato principal, sino que desarrolla en paralelo la historia de Margot Sampieters, una de las primeras detectives en España, obsesionada con la desaparición de una joven de la alta sociedad que huyó con su profesor años atrás. Ambas tramas se entrecruzan cuando sus protagonistas coinciden en una de las cenas organizadas por Cayetana de Alba.

Un revuelo internacional y el robo de un diario

El anuncio del compromiso entre Balduino y Fabiola provocó un gran revuelo mediático, en parte porque ella era hasta entonces una completa desconocida. En ese contexto, se produjo un episodio que roza lo novelesco: los periodistas Jesús Hermida y Jaime Peñafiel lograron acceder a la habitación de Fabiola con la ayuda de su hermano, Jaime de Mora, a quien entregaron 500 pesetas. De allí sustrajeron su diario personal, en un incidente que, según ha relatado Herrero, "estuvo a punto de haber un problema diplomático entre España y Bélgica". Finalmente, ambos periodistas devolvieron el diario y pasaron una noche en el calabozo.

Herrero ha subrayado que en su obra "la verdad y la ficción se van dando la mano", hasta el punto de que "lo que parece real es ficción y lo que parece ficción es real". La autora conoce de primera mano algunos de estos episodios gracias al testimonio de Jaime de Mora.

Lo que parece real es ficción y lo que parece ficción es real

La imagen de portada del libro, en la que no se muestra el rostro de la protagonista, juega también con esa ambigüedad narrativa: puede representar tanto a Fabiola como a la joven de la trama secundaria o incluso a la propia detective, reforzando así el juego entre realidad y ficción que vertebra toda la novela.