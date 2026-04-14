Cataluña otorga la Creu de Sant Jordi a Julia Otero

El Govern, a propuesta de la Conselleria de Cultura, ha acordado otorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, directora de Julia en la onda en Onda Cero

También ha reconocido a los actores Sílvia Munt y Enric Majó, a título póstumo al cocinero Fermí Puig y a la Fundació Ernest Lluch y la Fundació Pau Casals.

También han sido distinguidas la filósofa Victòria Camps; el historiador Ramon Alberch; la emprendedora social Carmen Armengol; la escritora Maite Carranza; la artista plástica Maria Àngels Domingo; el artista Joan Fontcuberta; el historiador y escritor Salah Jamal; la diseñadora Roser Marcé; el empresario Miquel Martí; la actriz de doblaje Maria Lluïsa Solà; la empresaria Ernestina Torelló; el empresario Miguel Agustín Torres; la empresaria Anna Vallès y el investigador en psicología Ignasi Vila.

Concedido a personas que han prestado servicios destacados a Catalunya en defensa de su identidad o en el plano cívico y cultural

En un comunicado, la Generalitat explica que la Creu de Sant Jordi, que es uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una persona o entidad por parte de la Generalitat, se ha concedido a 20 personas y 10 entidades que, por sus méritos, han prestado "servicios destacados a Catalunya en defensa de su identidad o en el plano cívico y cultural".

A titulo póstumo, además de Fermí Puig, el Govern ha querido reconocer la trayectoria de compromiso con la acción social y el desarrollo del tercer sector en Catalunya del educador Enric Morist así como la carrera académica y de investigación en el ámbito de los estudios bíblicos del teólogo Josep Rius.

Entidades premiadas

En el apartado de entidades, la Generalitat ha concedido el premio a la Agrupació Coral Flors d'Urgell por su trayectoria centenaria ininterrumpida en la promoción de la música coral y la cultura catalana; a la aportación al ámbito musical y su contribución a la vida social y cultural de les Terres de l'Ebre de la Banda de Música de Benissanet; a la trayectoria de 75 años del Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, y a la promoción de la música de la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà.

A la Fundació Ernest Lluch le reconocen su promoción del diálogo como herramienta de entendimiento y la preservación del legado intelectual de Lluch; a la Fundació Pau Casals su trabajo por la preservación y difusión del legado musical y los valores humanistas de su figura, y a la Universitat de Barcelona (UB) su larga trayectoria al servicio del conocimiento, la investigación y la formación universitaria.

Otras entidades premiadas han sido el Grup Cultural de la Dona de Solivella por su contribución a la dinamización social y cultural del municipio y la Conca de Barberà (Tarragona); Pastorets de Calaf por su trayectoria en la preservación y difusión del teatro popular catalán, y T'acompanyem por su labor de acompañamiento de personas en paro y en la promoción de la inserción laboral y la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Paridad de género entre los galardonados

Como en las ediciones anteriores, la elección de los premiados ha respetado la paridad de género y ha querido reflejar "la diversidad de campos" en que trabajan las personas y las entidades galardonadas.

La distinción se creó en 1981 y cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos o entidad puede pedir que se otorgue la Creu de Sant Jordi a una persona, sea física o jurídica.