Última hora de la guerra en Irán, en directo: Trump no se plantea una extensión de la tregua
Sigue la última hora del conflicto en Oriente Próximo. La debilidad de las negociaciones entre EEUU e Irán y entre Israel y Líbano y la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz siguen tensando la situación.
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Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.
"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.
"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al papa León XIV y reclama que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.
"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", ha escrito Trump en su red social Truth Social.
El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cierra el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO".
EEUU asegura haber bloqueado los puertos iraníes y "paralizado por completo" su comercio marítimo
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.
"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.
Trump insiste en que la OTAN no apoyó a EE.UU. en Irán y que tampoco lo hará en el futuro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este martes en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza.
"¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!", criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas.
De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un "tigre de papel".