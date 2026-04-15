Última hora de la guerra en Irán, en directo: Trump no se plantea una extensión de la tregua

Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.

"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.

"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl.