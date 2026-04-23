Los reyes entregan el Premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio

Durante la mañana de hoy jueves 23 de abril, el escritor mexicano Gonzalo Celorio ha sido galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, considerado el reconocimiento más prestigioso de las letras en español. La entrega ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en el marco del Día del Libro.

Celorio, nacido en Ciudad de México en 1948, ha sido reconocido por una trayectoria literaria de más de cinco décadas, caracterizada por una escritura reflexiva, elegante y profundamente vinculada a la memoria y la identidad cultural hispánica.

Al escritor se le ha visto visiblemente emocionado, especialmente al recordar a su padre en el lecho de muerte. "Quiso despedirse de cada uno de sus doce hijos. Me dijo, con su aliento de hepatitis y la voz seca: "Tú llegarás, hijo". Y agregó: "Si no puedes, yo te empujo". Hoy llegué, papá, justamente hoy, 64 años después"

Don Quijote de la Mancha, presente en el acto

La alcaldesa del municipio, Judith Piquet, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Rey Felipe VI, la Reina Lerizia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Carmelo García. | Ángel Díaz Briñas / Europa Press

En su discurso, también ha querido rendir homenaje a Miguel de Cervantes, destacando el papel del humor y la libertad en la literatura y tomando la obra de Don Quijote de la Mancha como gran referencia de la literatura española. "De reojo, Miguel de Cervantes vigila mi escritura desde la cabecera de mi escritorio"

"Cualquier experimento narrativo o cualquier intento de ruptura de la tradición en busca de la modernidad ya están prefigurados en el Quijote", ha añadido ante la mirada expectante de los asistentes.

El jurado del premio subrayó la capacidad de Celorio para mezclar géneros como la novela, el ensayo o la autobiografía en lo que el propio autor denomina como "novelas memoriosas", una propuesta literaria que difumina las fronteras tradicionales del relato.

En un día señalado como lo es hoy, Día del Libro, ha querido homenajear a la lengua española revelando que, "cuando alguien me pregunta que cuál es la palabra que más me gusta de la lengua española, le respondo que la palabra que más me gusta de la lengua de Cervantes es la palabra 'palabra'".

Dotado con 125.000 euros, el Premio Cervantes consagra a Celorio como una figura central de la literatura contemporánea en español, reforzando el papel de México dentro del panorama literario internacional. Con este reconocimiento, Gonzalo Celorio se suma a la lista de grandes autores que han marcado la historia de la lengua española.