Martín García García, el pianista español que se abre camino en la élite tras ser premiado en el 'Concurso Chopin'

El joven pianista Martín García García ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda donde ha hablado de música, de esfuerzo y de sacrificio. Es el único español premiado en el Concurso Internacional Chopin, uno de los más prestigiosos del mundo. Su pasión por la música viene desde la infancia. "No tengo memorias de no estar con un piano". Esa conexión temprana se vio reforzada por una formación marcada por la tradición rusa, que dejó en él dos pilares fundamentales: la disciplina y el trabajo del sonido.

Esto le ha impulsado a una meteórica carrera internacional. En estos momentos vive fuera de España, en Varsovia (Polonia) y va a comenzar una gira con la BBC International Orchestra of Wales con actuaciones en Madrid y Barcelona, pero también por toda Europa, Asia y América.

Su especialidad es el repertorio romántico y por eso ha subrayado la importancia de los compositores de este estilo, como Chopin porque, a su juicio, este tipo de música sigue conectando con el presente por su capacidad de expresar la experiencia humana desde una perspectiva íntima y emocional. "No hay nada más actual que ver el mundo a través del espejo del alma humana", ha asegurado en declaraciones a Onda Cero.

Aun así, García García ha reivindicado también intereses diversos, desde los videojuegos hasta la aviación, y ha dedicado su trabajo académico a la música de la saga Super Mario, cuyo compositor, Koji Kondo, llegó a asistir a uno de sus conciertos.

Sobre el escenario, su experiencia se mueve entre la introspección y la conexión con el público. Ha recordado especialmente un concierto en Japón en el que experimentó una sensación paradójica: "Me sentí en el escenario como si estuviera solo… y a la vez arropado por tanta gente...".

Así las cosas, el reconocimiento internacional le llegó de forma definitiva en 2021, cuando su participación en el Concurso Chopin fue seguida por cientos de miles de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, el pianista lo recuerda como un episodio difuso, debido a la concentración extrema.