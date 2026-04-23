Las obras recomendadas para el Día del Libro: algunas lecturas imprescindibles sobre política, salud mental y romance

El Día del Libro se ha consolidado como una oportunidad para acercarse a la cultura, con nuevas lecturas y distintas formas de conocer la literatura actual. En un contexto marcado por cambios políticos, la crisis climática y transformaciones sociales, los libros se convierten en una herramienta clave para comprender la realidad del presente desde distintas miradas.

En este día en el que las librerías salen a las calles para esta jornada tan especial, se presentan cinco títulos recientes que destacan por abordar temas como la salud mental, la narrativa emocional o el poder global.

El Tao de la guerra de Pedro Baños

Un ensayo que analiza cómo el pensamiento estratégico chino, basado en El arte de la guerra de Sun Tzu, sigue influyendo en la política y el poder global de la actualidad. El escritor Pedro Baños explica cómo China aplica estos principios en su ascenso internacional. Una lectura imprescindible para comprender parte del complejo panorama geopolítico contemporáneo.

Comerás flores de Lucía Solla Sobral

La escritora emergente trae esta novela en la que cuenta la historia de una chica que, tras la muerte de su padre, inicia una relación con un hombre mayor que transforma su 'vida joven' en un mundo adulto. La novela explora temas como las relaciones románticas desiguales o la dependencia emocional, además del duelo y la amistad. Una historia sobre crecer que ha sido aclamada y por la que Lucía Solla ha sido premiada con el Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2025.

Maite de Fernando Aramburu

Uno de los autores más sólidos de la narrativa contemporánea en español ha traído su última obra, Maite. Esta novela, ambientada en el País Vasco durante el secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997, cuenta cómo el contexto político del momento y el terrorismo afectaban a la vida cotidiana. Una obra para comprender los conflictos emocionales de la época y tratar de entender uno de los momentos históricos clave de la política en España.

El ecologista de derechas de Toni Timoner y Luis Quiroga

Un libro que plantea una visión alternativa al ecologismo y que defiende que la lucha contra el cambio climático no debe basarse en críticas ideológicas y que debe lucharse desde cualquier espectro político. Los autores critican el enfoque tradicional y sostienen que el capitalismo puede ser una herramienta que ayude a llevar a cabo una transición ecológica adecuada.

El cerebro atómico de Beatriz Larrea

En esta obra, la autora combina divulgación científica y consejos para cuidar el cerebro a largo plazo. En el libro, Larrea afirma que parte del aumento de las enfermedades mentales puede anticipar su cura mediante un enfoque preventivo que se basa en tres pilares: alimentación, actividad física y exposición a la luz natural.