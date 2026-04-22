Una incidencia en los desvíos de Atocha provoca retrasos en seis líneas de Cercanías Madrid

Una incidencia en la señalización de los desvíos de la estación de Atocha está provocando que hasta seis líneas de Cercanías de Madrid estén experimentando retrasos en su servicio a primera hora de la mañana de este miércoles, ha informado Adif a EFE.

Las líneas afectadas son la C2, C3, C4, C7, C8 y C10, sobre las que los técnicos ya están trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible", según ha indicado el gestor de infraestructuras ferroviarias.

Los cambios en los recorridos de líneas afectadas de Cercanías Madrid

Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos.

Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell.

La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran sus infraestructuras.