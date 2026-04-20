Morante de la Puebla, en estado muy grave tras una cogida en la Maestranza de Sevilla

El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha resultado herido por el cuarto toro de la corrida que se celebra este lunes en la plaza de La Maestranza de Sevilla, décimo festejo de la Feria de Abril.

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, hiriéndole aparentemente en el glúteo izquierdo.

El torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido a su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido.

Debido a este percance de Morante, que había cortado una oreja del toro de abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez, que paseó también un trofeo del segundo, y Tomás Rufo, que fue silenciado, en una tarde en la que el coso sevillano volvió a colgar el lleno de "no hay billetes".

"Muy grave"

El pronóstico del torero es "muy grave". El parte médico habla de una "herida por asta de toro en margen anal posterior con una trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm".

Los médicos han procedido a realizar un "lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retrorrectal".