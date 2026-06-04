El mensaje de la Policía Municipal ante la llegada del papa: "Si hay una ciudad preparada, esa es Madrid"

La llegada del papa León XIV a nuestro país es, para muchos, motivo de celebración y fervor ante un acontecimiento que no se producía desde hace 15 años. Sin embargo, para los no devotos, puede suponer un suplicio adaptarse a los numerosos cortes de tráfico o la gran afluencia de gente que se espera durante este fin de semana.

Las autoridades y organizadores manejan una cifra conjunta de alrededor de 1,8 millones de asistentes, por lo que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es fundamental para que todo salga como es debido.

Para comprender mejor el funcionamiento del operativo, Onda Cero ha charlado con Gerardo del Rey, comisario principal de la Seguridad Vial de la Policía Municipal de Madrid, y Esther de Gregorio, portavoz de la Policía Municipal de Madrid.

Ya se están produciendo cortes de tráfico

Como confirma Gerardo del Rey, desde unos días antes de la llegada de León XIV a la capital, ya se están produciendo diversos cortes de tráfico que pueden dificultar la movilidad de la ciudadanía. "Los días más difíciles serán los de los actos multitudinarios", explica el comisario.

Añade que "el día 6 por la tarde, sobre todo en la zona del entorno de la Plaza de Lima, Bernabéu, zona de Tetuán y Castellana va a estar cortada", mientras que el domingo por la mañana, cuando se celebrará la misa, "se verá afectada la zona sur: Cibeles, Parque del Retiro, Gran Vía, Glorieta de Carlos V".

Del Rey destaca que "hay que tener en cuenta que, en el acto de Lima están previstas alrededor de medio millón de personas, mientras que en la misa hablan de alrededor de un millón".

Madrid, de las ciudades más seguras del mundo

Por su parte, Esther de Gregorio, portavoz de la Policía Municipal de Madrid, explica el plan de comunicación, dirigido tanto a los madrileños como a los extranjeros que visiten la ciudad este fin de semana. "Tenemos mensajes de autoprotección y recomendaciones, sobre todo, si vienen con menores, para que sepan qué hacer para no perderlos o, en caso de que los pierdan, a quién deben dirigirse", detalla.

De Gregorio recalca que "Madrid es de las ciudades más seguras del mundo" y que "la Policía Municipal de Madrid, con esos 4.000 efectivos, va a estar trabajando para su seguridad".

Madrid es de las ciudades más seguras del mundo

Respecto a la comitiva del papa, explica que el operativo corre a cargo de la Comisaría de Servicios Especiales, que está especializada en ello, para que se realice "de una manera segura y ágil". También añade que esta "va a tener una afección al tráfico muy limitada en el tiempo", pues "no es como los cortes de tráfico que vamos a tener en el centro de la ciudad".

Desde la Policía Municipal de Madrid se trabaja a destajo para que todo salga según lo previsto y los madrileños puedan disfrutar de los actos con total seguridad.