PAU 2026: Qué carreras tienen la nota de corte más alta, cuáles son las más demandadas y dónde se estudian

Más de 300.000 alumnos se examinan estos días de la Prueba de Acceso a la Universidad. La gran mayoría de ellos se encuentra con los nervios a flor de piel, pues saben que su futuro laboral está en juego. Sin darle demasiado dramatismo al asunto, una buena preparación durante los dos años de Bachillerato, la cual supone un 60% de la nota de acceso, ayuda a calmar la latente ansiedad que se respira, pues, como decía un profesor mío, "lo más difícil ya está hecho".

Durante los últimos años, se ha observado que las notas de corte siguen una tendencia al alza, alcanzando una altura insospechada para muchos. Con los ojos puestos hasta en los decimales, los alumnos plantean sus posibles destinos universitarios teniendo en cuenta en qué universidades piden más o menos nota.

Además, se ha demostrado una mayor demanda de dobles grados, especialmente de ámbito científico, que en muchos casos no llega a cubrir la demanda.

Estas son las carreras con la nota de corte más alta:

Doble grado en Matemáticas y Física: 13,70 (Universidad Complutense de Madrid)

Doble grado en Física y Matemáticas: 13,59 (Universidad de Sevilla)

Doble grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales: 13,46 (Universidad Carlos III de Madrid)

Doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas: 13,46 (Universidad Complutense de Madrid)

Doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática: 13,37 (Universidad de Málaga)

Doble grado en Matemáticas y Física: 13,36 (Universidad de Granada)

Doble grado en Matemáticas y Física: 13,35 (Universidad de Valladolid)

Grado en Medicina: 13,34 (Universidad de Sevilla)

Doble grado en Física y Matemáticas: 13,34 (Universidad Autónoma de Barcelona)

Doble grado en Biotecnología y Farmacia: 13,33 (Universidad de Salamanca)

Como se puede observar, lideran el top carreras de la rama de la ciencia, con una nota máxima de 13,70 al alcance de muy pocos. Destacan diferentes universidades que pueden presumir de prestigio, como la Universidad Complutense, la Universidad de Sevilla o la Universidad Carlos III de Madrid.

La mayor demanda estudiantil se centra en dobles grados de Matemáticas, Física e Informática, Medicina, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Biomédica, Ciencia de Datos e IA y Odontología. Desaparecen así varias carreras como Derecho, ADE, las carreras de Humanidades, Arquitectura y muchas ingenierías tradicionales como Aeronáutica o Caminos, habituales en el top de grados con la nota más alta.

Respecto a las carreras más demandadas en el entorno laboral, la perspectiva cambia ligeramente y se enfoca en distintos ámbitos:

Ingeniería informática

Telecomunicaciones y ciberseguridad

Ingeniería industrial

Salud y ciencias biomédicas

Administración y dirección de empresas

Marketing digital y comercio

Más allá de las carreras con más salidas laborales actualmente, es importante entender hacia dónde se dirige el mercado. Elegir bien implica anticiparse a los sectores que van a crecer en los próximos años. Por eso, cada vez más estudiantes buscan carreras con mayor futuro, capaces de adaptarse a un entorno cambiante y cada vez más tecnológico.

Algunas de las áreas que están marcando tendencia son: inteligencia artificial y análisis de datos, ciberseguridad, energías renovables y sostenibilidad, salud digital y biotecnología logística y automatización. Como se puede observar, estas áreas no siempre se corresponden con una carrera en concreto, sino que son especializaciones dentro de distintos grados. Por lo tanto, es fundamental pensar en cómo enfocar el futuro profesional, más allá de qué estudiar.