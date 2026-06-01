Claves de una PAU más práctica y competencial: un modelo de examen por asignatura y medidas contra la IA

Comienza una semana clave para más de 300.000 alumnos de España de 2º de Bachillerato que se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Los alumnos de la Comunidad de Madrid y los de Guadalajara son los primeros en examinarse y hacer frente a unos modelos que, por segundo año consecutivo, son "más prácticos y competenciales".

En estas comunidades la PAU dura cuatro días, mientras que en el resto dura tres y empieza el martes, excepto en Castilla-La Mancha y Cataluña, que han retrasado el inicio a la semana que viene, a los días 8, 9 y 10 de junio y 9, 10 y 11 de junio, respectivamente. En Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia se celebra los días 2, 3 y 4 de junio y en las islas Canarias los mismos días, además del 5 de junio.

La convocatoria extraordinaria para aquellos que no superen a la primera los exámenes está fijada para los días 30, 1 y 2 de julio en la mayoría de comunidades autónomas, excepto Asturias, que será el 6, 7 y 8 de julio; en Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y en Navarra, el 24, 25 y 26 de junio, mientras que Cataluña será la única comunidad autónoma que celebrará esta convocatoria en septiembre, los días 2, 3 y 4.

Medidas contra la IA y los dispositivos electrónicos

Según datos del Ministerio de Ciencia, este año se prevé un repunte de examinados porque en 2008 hubo un aumento en los nacimientos. Además, debido a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) muchas facultades van a aplicar medidas de rastreo de redes y frecuencias.

Es el caso de la Universidad de Murcia, donde estará prohibido que los alumnos utilicen relojes, gafas o bolígrafos inteligentes, mientras que en Galicia llevan aplicando estas medidas desde 2019 y este año no será una excepción.

La Generalitat de Cataluña, por su parte, ha informado de que durante los exámenes podrán realizarse controles aleatorios con detectores para garantizar "el correcto desarrollo de las pruebas". Los móviles, relojes inteligentes y el resto de dispositivos tendrán que estar apagados y guardados.

Asimismo, en la Universidad de Zaragoza van a instalar detectores de radiofrecuencias "como elemento disuasorio", porque cada día los métodos de copiar son más sofisticados" y Unizar quiere "ir en la línea que se va utilizando para ayudar a la vigilancia presencial, para que tengan un elemento más", han dicho fuentes de la institución a Europa Press.

90 minutos de examen y solo un modelo

Por segundo año consecutivo, cada asignatura contará con un solo modelo de examen, en vez de dos, y el tiempo máximo para cada prueba es de 90 minutos. En cuanto a las faltas de ortografía, desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) recomiendan no restar las del examen de Matemáticas.

En Lengua Castellana y Literatura, así como en las lenguas cooficiales y extranjeras, podrá haber hasta un máximo de 2 puntos de penalización, mientras que en el resto de asignaturas será de un punto.

En cuanto a las preguntas optativas, desde CRUE ha establecido que en Lengua Castellana podrá ser de hasta un 70%, mientras que en Historia un mínimo de 50%. En Historia del Arte, las preguntas prácticas pueden representar entre el 80% y el 100% y en Geografía no podrán ser menos del 50%.