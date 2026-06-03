José María Zavala, periodista experto en El Vaticano: "España pedía a gritos la visita del Papa León XIV, hay una sed enorme en la juventud"

El periodista, escritor y experto en asuntos del Vaticano, José María Zavala, ha analizado para Onda Cero las implicaciones que rodean el viaje del Papa León XIV a España del próximo 6 al 12 de junio. Miembro, además, de la Academia de Cine y director de siete películas, utiliza su voz y sus obras como puente para impulsar la fe. También, teniendo en cuenta su trayectoria en redacciones de prensa y especializado en la divulgación de contenidos católicos, Zavala ha examinado el impacto de una visita papal que considera primordial para la sociedad española.

La llegada del Papa León XIV rompe una racha de 15 años sin que un Pontífice pise territorio nacional. Cabe recordar que la última vez que un Papa visitó nuestro país fue en 2011, concretamente Benedicto XVI. En este caso, durante sus días de estancia, León XIV completará un recorrido que comenzará en Madrid, seguirá con Barcelona y terminará en el archipiélago canario, un despliegue de destinos que englobarán distintos actos multitudinarios a los que acudirán miles de personas.

Para estos actos, José María Zavala ha apuntado a la carencia de los pilares fundamentales que vendrá a divulgar el Papa -paz, amor y esperanza- en un momento de notable tensión en el país. "Hay muchas personas desazonadas que han experimentado sentimientos negativos. Necesitan que una persona les dé un apoyo que, sin saberlo, necesitan", ha manifestado el experto en una clara referencia a León XIV.

Tres sedes con tres motivos: Madrid, Barcelona y Canarias

La agenda de la visita papal responde, según el experto, a una triangulación muy meditada por parte de los consejeros de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española. El viaje comienza en Madrid con citas como la vigilia en la Plaza de Cibeles o el encuentro en el Santiago Bernabéu. La segunda gran parada será Barcelona, donde el Papa León XIV acudirá al centro penitenciario de Brians y a la Sagrada Familia. Tras su estancia en la ciudad condal, el Pontífice se desplazará a las islas canarias con motivo de la crisis migratoria.

Zavala defiende que la visita a España de León XIV será equilibrada, ya que defiende la caridad con el prójimo pero también la acogida y la "necesidad de acoger a los inmigrantes". Según Zavala, esta defensa del prójimo tiene un mensaje muy claro dirigido a la familia ya que en la actualidad hay obstáculos muy grandes, como las nuevas tecnologías, que impiden una relación humana. Una clara referencia que hace el periodista a la primera encíclica del Papa León XIV.

Incidiendo en la visita a Canarias, Zavala ha comentado que el eje principal es el tema de la inmigración, ya que ahora mismo es el lugar de referencia del fenómeno migratorio. "Lo que quiere León XIV es una inmigración bien gestionada, que no suponga la exclusión de nadie", ha recordado el periodista.

"Una sed enorme": por qué la juventud busca en el Papa el referente que falta en política

Uno de los aspectos que más destaca José María Zavala es el fuerte impacto que está teniendo el Pontífice entre los más jóvenes. Esto es un fenómeno que vincula con un proceso de transformación, ya que representa que ahora, debido a los escasos referentes políticos, los jóvenes buscan encontrarse en un momento de, como ha comentado, "paz, amor y esperanza". El experto opina que esta visita no se trata de una cuestión política, sino de recordar el mensaje de Jesús que es el del "amor", motivo por el que cuestiona que "quién se va a oponer al amor".

Según el experto, el motivo por el auge del Papa entre los jóvenes se debe a que existe una "sed enorme" que busca referentes frente a los asuntos cotidianos, como puede ser el desempleo, enfermedades o pérdidas. En este contexto, Zavala señala eventos como el encuentro en el Santiago Bernabéu que, en palabras del periodista, "se va a producir una JMJ en miniatura a la que acudirán más de 80.000 personas" solo a escuchar al Pontífice. Para Zavala, la figura de León XIV es una referencia espiritual, porque ya nos solo habla a los jóvenes sobre temas materiales o políticos, sino que "les habla de los problemas reales que les preocupan".

En este sentido defiende el papel de todos los voluntarios jóvenes que trabajarán gratis en la organización, lo cual define como una demostración de coherencia por parte de los voluntarios. "Tienen una profunda fe y convicción de que esa visita tiene que dar mucho fruto", ha afirmado refiriéndose a estos jóvenes que van a hacer posible este evento histórico.

¿Fe o turismo? Debate sobre el colapso en las ciudades anfitrionas

Frente a las críticas que acusan al evento de haberse transformado en un evento turístico de masas, debido a la alta demanda de vuelos y hoteles, Zavala es tajante al rechazar estos prejuicios. "Nadie es quién para afirmar que la visita del Papa es un fenómeno turístico. Obedece a la necesidad de muchas personas de ratificarse en su fe", ha asegurado el experto.

Para el escritor, la expectación que genera la presencia del Papa es la prueba de que la sociedad demanda un "pulmón, una necesidad de aire fresco" y una fuente de esperanza para afrontar los retos del día a día.