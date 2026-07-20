El "secreto" mejor guardado de Capdevila para que España ganara el Mundial: "Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo"

España se ha proclamado campeona del mundo tras imponerse a Argentina 1-0 con un gol de Ferrán Torres en el minuto 106. La selección dio una exhibición de fútbol y anuló por completo a la que era la vigente campeona, que no tiró ni una sola vez a puerta durante los 90 minutos reglamentarios.

Desde que comenzó el Mundial el pasado 11 de julio, muchos afirmaban que era inevitable que España ganara la segunda estrella, debido a las coincidencias existentes con el torneo de hace 16 años. Tras la victoria, el lateral izquierdo de aquella generación, Joan Capdevila, ha desvelado un "secreto" y una petición que le hizo a Marc Cucurella, un ritual que él mismo hizo en Johannesburgo.

Mismo resultado que en 2010

El exlateral ha compartido un vídeo en su perfil de X en el que se ve a Marc Cucurella enterrando algo en el césped: "Ahora os cuento un secreto...". Resulta que en la final del 2010 contra Países Bajos, Capdevila enterró una moneda bajo la hierba antes de que el partido comenzara. "Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer", ha contado el exfutbolista.

En el vídeo se ve al lateral del Real Madrid enterrando esa moneda al lado de la banda que defendió durante toda la final: "Marc te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!", le dice Capdevila.

Otras coincidencias con el Mundial 2010

Lo cierto es que, con respecto a 2010, muchas han sido las coincidencias. En ambas ediciones, el día de inauguración ha sido el mismo -11 de junio- con el mismo partido, -un México-Sudáfrica- y el equipo de América Central era entrenado por Javier Aguirre. Y la canción del Mundial la ha cantado Shakira.

España en 2010 ganó su tercer partido a Chile, entrenado por Marcelo Bielsa, mientras que en 2026 ha ganado su tercer partido a Uruguay, entrenado por él mismo. En ambos mundiales, España quedó encuadrada en el grupo H y venció a Portugal en octavos por solo 1-0.

La final también ha tenido muchos paralelismos. En 2010 se decidió en la prórroga con el gol de Iniesta en el minuto 116, tras un partido muy duro en el que Países Bajos no dejó hacer su juego a España. La final de 2026 también ha tenido que decidirse en el tiempo extra, gracias al gol de Ferrán en el minuto 106, tras un partido marcado por las continuas faltas de los argentinos. Al igual que Países Bajos hace 16 años, Argentina también ha terminado el partido con 10 tras la expulsión de Enzo.

A nivel de clubes, las coincidencias también han sido muy reseñables. El Barça llegó al Mundial de 2010 tras conquistar LaLiga y la Supercopa de España, los mismos títulos que ha ganado esta temporada. El Real Madrid, por su parte, fichó ese año a José Mourinho tras dos campañas seguidas sin títulos. ¿Qué ha pasado este año? Exactamente lo mismo.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid perdió hace 16 años la final de la Copa del Rey. Mismo resultado en la final de la Copa del Rey de este año. Visto lo visto, parece que nos podíamos haber ahorrado tanto sufrimiento porque todo estaba escrito y era inevitable que España no conquistara su segunda estrella.