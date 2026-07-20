Así ha celebrado España el Mundial dentro del vestuario: una botella de vino de más de 2.000 euros, bailes al son de Quevedo...

España se ha proclamado campeona del mundo tras imponerse a Argentina por 0-1 gracias a un gol de Ferrán Torres en el minuto 106, después de que en los 90 minutos reglamentarios el marcador no se moviera. De esta manera, la Selección ya tiene su segunda estrella, después de la victoria en 2010.

La gran celebración llegará por la tarde, cuando los jugadores se den un baño de masas por las calles de Madrid, tras ser recibidos previamente en Zarzuela por los Reyes y en Moncloa, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si bien, los jugadores llevan desde que el árbitro pitó el final del encuentro, de fiesta.

Ya sobre el terreno de juego, los jugadores empezaron la celebración. Tras levantar el trofeo, festejaron con la familia, los amigos, cortaron las redes de la portería... Pedri jugó con su padre, que siempre quiso ser portero; el hermano de Lamine se llevó todos los focos vez más...

Dentro del vestuario, la celebración continuó. Con Quevedo como banda sonora -cabe recordar que 'La Graciosa' fue elegida como canción para celebrar los goles- los jugadores se desataron. 'NUEVAYol', la canción de Bad Bunny, fue la que sonó a través de un altavoz gigante, cuando los jugadores se subieron al autobús. Una canción perfectamente elegida, teniendo en cuenta la ciudad en la que se jugó la final.

Para reponer fuerzas tras el esfuerzo del partido, la Roja cenó una cena rápida -algunas cajas de pizzas se veían en las fotos compartidas con los jugadores-, mientras que Marcos Llorente abrió una botella de vino de más de 2.000 euros y Lamine Yamal posó con un puro. Otros jugadores como Laporte, uno de los más animados, calmaban la sed con cerveza.

Gavi retransmitió por directo de Instagram parte de la celebración. El de Los Palacios iba enfocando uno a uno a sus compañeros. Así se pudo ver a Pedri sin camiseta, Lamine Yamal con un outfit que no pasó desapercibido o a Fabián Ruiz, que es del mismo pueblo: 'Vamos, viva Los Palacios!"

Joan García se besaba el escudo ya con las dos estrellas, mientras que de fondo no cesaban los gritos de "¡Campeones, campeones!". Nico Williams subió a su perfil de esta misma red social un vídeo junto con Lamine Yamal. Ambos besaban la medalla de oro: "Me cago en la hostia, hermano", decía el del Athletic Club.

La alegría dentro del vestuario pasó al autobús. Los jugadores salieron del MetLife Stadium bien equipados, ya con camisetas conmemorativas, una réplica de Lego de la Copa y otra muy parecida al trofeo original. También bolsas repletas de camisetas, botas, pantalones... Todo para el recuerdo de una noche histórica.

La Roja se fue directamente al aeropuerto para coger el avión de vuelta a España, donde ya les esperan decenas de miles de personas en Madrid para celebrar el triunfo. Ahí volverán a dejar imágenes y recuerdos para la historia, porque el 19 de julio ya es un día marcado en el calendario de grandes hitos del fútbol español.