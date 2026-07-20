Tatuarse la cara de Luis de la Fuente, Ferran rapado... promesas por ganar el Mundial

El tatuaje con la cara de Luis de la Fuente del que Marc Cucurella abrió la veda al inicio de la concentración en Estados Unidos, seguido por Borja Iglesias y Álex Baena, marcó el inicio de las promesas de los futbolistas si España ganaba el Mundial 2026.

Finalmente lo logró conquistar este domingo al vencer a Argentina (1-0), y habrá jugadores que tendrán que hacer frente a sus promesas. Y el héroe de la final, Ferran Torres, por su gol en el minuto 106, cumplir con raparse el pelo.

El tatuaje de la cara de Luis de la Fuente abrió el camino

El seleccionador nacional será uno de los grandes protagonistas de las promesas. Marc Cucurella fue el primero en anunciar que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si España era campeona del mundo. Una iniciativa a la que después se unieron Borja Iglesias y Álex Baena.

Además, el lateral izquierdo aseguró que, si fuese campeón del mundo, no volvería a la selección: "Al día siguiente llamo a Luis y le digo que me retiro", comentó entre risas.

David Raya también pasará por el estudio de tatuajes para recordar el título mundial, aunque dejó claro que el diseño no será la cara del técnico riojano. Fabián Ruiz, por su parte, prefirió dejar su promesa abierta y pidió a los aficionados que le hicieran propuestas a través de las redes sociales.

Barbas, tintes y rapados

Lamine Yamal prometió dejarse barba y bigote durante tres semanas si España levantaba la Copa del Mundo. Un cambio de imagen al que también se sumaron varios compañeros de vestuario.

Gavi aseguró que se teñiría el pelo de rosa, mientras que Pedri apostó por un cambio al rubio o al blanco. Ferran Torres, por su parte, se comprometió a raparse la cabeza y tendrá más presión aún al haber sido el héroe de España con su gol para derrotar a Argentina.

Oyarzabal, socio del Athletic

Una de las afirmaciones más destacas fue la de Mikel Oyarzabal. El delantero y capitán de la Real Sociedad aseguró que se haría socio del Athletic Club “por ganar el Mundial”, con España ya en cuartos de final.

El Camino de Santiago de Louzán

Las promesas no fueron exclusivas del vestuario. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, también se aventuró a lanzar una promesa, muy lejana, al ser preguntado por ello, a tatuarse la cara de Luis de la Fuente. En su caso, se comprometió a realizar el Camino de Santiago desde Sarria -114 kilómetros- para celebrar el segundo Mundial de la historia de la selección española.