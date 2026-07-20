MUNDIAL 2026

Ferran Torres: "El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío"

El futbolista ha dado a España el gol de la victoria. La Roja vuelve a ser por segunda vez campeona del mundo.

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EFE | ondacero.es

Madrid |

Ferran Torres tras marcar el gol de la victoria
Ferran Torres tras marcar el gol de la victoria | Agencia EFE

Ferran Torres, delantero de la selección española, destacó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo, que el "gol ha sido de 47 millones de personas", no suyo; recordó que ha sido "muy criticado a lo largo del Mundial" y recalcó que "Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

"Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", valoró en TVE a pie de campo.

El gol ha sido "una liberación muy grande" para él. "He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios, siempre me da esa fuerza para seguir y, al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito

Ferran expuso que "todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario (...) Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y lo hemos demostrado una vez más".

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