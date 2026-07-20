Ferran Torres: "El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío"

Ferran Torres, delantero de la selección española, destacó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo, que el "gol ha sido de 47 millones de personas", no suyo; recordó que ha sido "muy criticado a lo largo del Mundial" y recalcó que "Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

"Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", valoró en TVE a pie de campo.

El gol ha sido "una liberación muy grande" para él. "He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios, siempre me da esa fuerza para seguir y, al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito

Ferran expuso que "todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario (...) Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y lo hemos demostrado una vez más".