La emoción de MisterChip en Radioestadio tras la victoria de España en la final del Mundial: "Es el día más feliz de mi vida"

"Es un sueño hecho realidad, es el Mundial soñado", ha dicho Alexis, más conocido como MisterChip, tras la increíble victoria de España en la final del Mundial 2026. El analista ha querido destacar en Radioestadio el recorrido casi impecable del combinado nacional. A su juicio, el único tropiezo, el empate ante Cabo Verde en la fase de grupos, terminó siendo beneficioso para el equipo. "Ahora lo agradezco, porque creo que nos hizo aprender mucho y nos permitió crecer en el campeonato".

Es un sueño hecho realidad, es el Mundial soñado

MisterChip también se ha mostrado especialmente satisfecho por el rival al que nos ha tocado enfrentarnos en la final. A pesar de su dificultad, España lo ha conseguido y ha vuelto a hacer historia. "Me alegro de que Argentina haya llegado a la final porque es mágico ganarles en una final de la Copa del Mundo a un señor equipo y nación como es Argentina", ha dicho, poniendo en valor el nivel del conjunto albiceleste.

El experto en estadísticas ha recordado además lo complicado que resulta conquistar un Mundial y no deja pasar la oportunidad de lanzar un mensaje a las nuevas generaciones que ya han vivido dos títulos de España. "Es increíble lo que cuesta ganar un Mundial y que un chaval que haya nacido en 2005 ya tenga dos. Supongo que no se darán cuenta de lo que significa esto y de lo dificilísimo que es".

Nos acaban de dar la alegría de nuestras vidas

Es en este momento en el que contrapuso esa realidad con la de aquellos que crecieron viendo los baches de la selección. "Ha habido muchas generaciones que hemos sufrido con esta selección. Ha habido muchísimos momentos de llantos; la mayoría de ellos hemos perdido, y es superemocionante ver a los tuyos festejar, ver cómo el rival reconoce tu victoria".

Visiblemente emocionado, MisterChip cerró su mensaje asegurando que la conquista del Mundial representa un momento inolvidable en su vida. "Para mí es el día más feliz; jamás había sentido tanta felicidad. Es un día maravilloso y le doy las gracias a todos los que han confiado en España, porque nos acaban de dar la alegría de nuestras vidas".