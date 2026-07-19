Por qué hay una estrella encima del escudo de las selecciones campeonas del Mundial: el origen de un símbolo con décadas de historia

Estamos muy acostumbrados a verlas sobre los escudos de las selecciones campeonas del Mundial, pero quizás no conocemos la razón que hay detrás. Y es que el origen de esta tradición, la de bordar una estrella sobre el escudo, se remonta a 1970.

Fue en el Mundial de México que, tras coronarse tricampeón del mundo, la marca deportiva Umbro (que vestía a la selección de Brasil) decidió añadir tres estrellas doradas sobre el escudo de la camiseta brasileña para conmemorar los títulos logrados en 1958, 1962 y 1970.

Una tradición que se volvió la norma

Fue a partir de ese momento cuando otras selecciones campeonas empezaron a adoptar la práctica. De esta forma, Italia, Alemania, Inglaterra y Argentina ya cuentan con sus estrellas bordadas sobre el escudo de sus camisetas. Aunque eso sí, no fue hasta 2006 cuando la FIFA hizo oficial esta medida. Y es que lo que en un primer momento empezó como una iniciativa comercial, se volvió una norma obligatoria décadas después.

La FIFA reguló formalmente el uso de estos símbolos en su Reglamento del Equipamiento. La norma establece que todas las selecciones que hayan logrado alzar una Copa Mundial de la FIFA pueden exhibir una estrella de cinco puntas por cada título obtenido.

Excepciones y curiosidades

Lo cierto es que, aunque la norma establezca una estrella por cada Mundial ganado, hay un caso que rompe la regla. Se trata de Uruguay, cuya selección tiene cuatro estrellas, pero solo ha ganado dos mundiales. Esto se debe a que la FIFA les reconoce como campeones del mundo debido a los torneos de fútbol disputados en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

Por tanto, aunque no respondan a la Copa del Mundo, la FIFA los considera así debido a que, antes de que se organizase el primer Mundial en 1930, la selección uruguaya ya había triunfado en dos competiciones que fueron consideradas equivalentes a un campeonato mundial.