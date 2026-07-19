¿Podría haber un día festivo si gana España el Mundial? El Estatuto de los Trabajadores lo aclara

El lunes, por regla general, es el día de volver a la rutina. Al menos para gran parte de la población. Por eso hay quienes se preguntan si es posible esquivar la obligación de ir al trabajo si España logra ganar un Mundial o, dicho de otra forma, si es posible decretar un nuevo festivo nacional.

La respuesta la tiene el Estatuto de los Trabajadores y, aunque pueda sonar algo decepcionante, lo cierto es que el lunes hay que ir a trabajar. Y el motivo es sencillo: el calendario de festivos laborales en España ya está cerrado.

Ahora bien, ¿qué hay que hacer para que esto ocurra? El procedimiento para ello requiere la aprobación de un real decreto por parte del Gobierno tras pasar por el Consejo de Ministros. Habría que modificar el calendario oficial, puesto que el Estatuto limita en su artículo 37.2 a 14 el número máximo de días festivos anuales retribuidos y no recuperables. Además, se deben respetar "como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España".

El precedente de 2010

En 2010, cuando La Roja consiguió la primera estrella, también fue un domingo. En aquel entonces, el lunes siguiente fue laborable en toda España y no hubo ningún festivo nacional extraordinario. Aunque no todo es malo, hay empresas y administraciones que son más flexibles en ocasiones como estas. Es decir, a nivel práctico hay quienes pueden:

Flexibilizar horarios o permitir permisos retribuidos de forma voluntaria.

o permitir permisos retribuidos de forma voluntaria. Organizar recepciones o actos locales, pero sin consecuencias generales sobre el calendario laboral.

De hecho, hay algunos establecimientos que ya lo han puesto en marcha para el propio día del partido, dejando a sus trabajadores salir media hora antes de la jornada para poder disfrutar de la final con sus seres queridos. Suele tratarse de establecimientos como supermercados, tiendas,