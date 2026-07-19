Pantallas gigantes para seguir la final del Mundial entre España y Argentina: acceso libre y principales ubicaciones

España está lista para jugar la final del Mundial de Fútbol 2026 y los españoles esperan con ganas ese momento. No importa ganar o perder, sino disfrutar y apoyar a los jugadores que durante todo este tiempo lo han dado todo en el campo para llegar hasta aquí.

Para hacer la cita aún más especial, los aficionados podrán seguir el partido desde diferentes puntos de la geografía española. En Madrid se espera una asistencia multitudinaria y ya está todo preparado para celebrar la final si La Roja consigue bordar la segunda.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, aseguró este sábado que prevé que, si España gana la final del mundial ante Argentina, cerca de un millón de personas se congreguen en las calles de Madrid para celebrarlo con los jugadores el lunes. Durante una entrevista en Televisión Española, informó que el dispositivo de seguridad para el partido de la final cuenta con más de 800 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Para la celebración posterior habrá más de 700 efectivos complementarios, a los que se sumarán Policía Municipal y servicios de emergencia.

En total, en caso de victoria de la selección española, se movilizarán 1.450 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil para el domingo y el lunes. De estos, aproximadamente 1.050 serán de Policía Nacional y más de 400 de la Guardia Civil.

La final en Cantabria

Otro de los puntos del país donde habrá gran presencia de pantallas será Cantabria. Más de una decena de municipios ya cuentan con las instalaciones para emitir en directo el partido. En concreto, vecinos y visitantes podrán ver el partido en localidades como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos o El Astillero, entre otros. Algunos de ellos repiten tras el éxito de asistencia al visionado de la semifinal, disputada el martes 14, cuando España superó a Francia por 2 a 0.

La capital cántabra, que se encuentra en plenas fiestas de la Semana Grande 2026, ofrece la pantalla gigante del Centro Botín; las dos de la Plaza Porticada (donde también habrá pintacaras de 18:30 a 20:30 horas), que ha pospuesto el concierto de El Drogas a las 23:30 horas; y otra en la campa de La Magdalena, para los asistentes al festival Bahía Sun, que lo retransmitirá en su escenario principal.

Pantallas en Galicia

En Galicia, ayuntamientos de las cuatro provincias colocarán pantallas este domingo para poder ver en directo la final del Mundial. A pesar de que algunas se han ido sumando en cuartos de final y semifinales, otras urbes se han mostrado resistentes a colocar la pantalla. Finalmente, con la clasificación de la Roja a la final, han cedido a los deseos de los habitantes.

En la capital gallega, el Gobierno compostelano ha anunciado la colocación de una pantalla gigante en la Praza Roxa, en pleno Ensanche. Igualmente, también habrá otra en el Monte do Gozo, en las afueras de la ciudad. En A Coruña, la gran pantalla gigante volverá a instalarse en el corazón del casco viejo, en la plaza de María Pita, repitiendo la misma ubicación que dio suerte desde la fase de cuartos de final. En ella se espera la asistencia de miles de coruñeses. En Vigo habrá hasta tres pantallas gigantes. Una de ellas se instalará en el parque de Castrelos de nuevo; otra de ellas en la praza da Estrela y la última en Bouzas, en plenas fiestas del barrio. También se suman a la fiebre mundialista municipios como Baiona, Mos, O Porriño o Mondariz.

Con respecto a Pontevedra, la Diputación ha anunciado que habrá dos pantallas en la Alameda de la localidad ante la "elevada afluencia de gente" y para "evitar los problemas de visión". En la comarca del Salnés, Vilagarcía colocará una pantalla en la praza da II República con 300 sillas para ver el partido. Ourense contará de nuevo con dos pantallas para ver la final del Mundial. El Ayuntamiento de la ciudad termal instalará una de ellas en la Praza Maior y la otra en el Paseo Ribeiro de Canedo.

Andalucía y Canarias se suman con múltiples pantallas

En ambas autonomías se podrá disfrutar del partido en directo con acceso gratuito, mucho ambiente y muchas ganas de ganar. Otros lugares de España también se suman a esta iniciativa, como Pamplona, que contará con pantallas gigantes en la Plaza del Castillo, o Murcia, donde también lo harán sus grandes ciudades.

Los principales municipios de la Región de Murcia han organizado dispositivos especiales para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial en espacios públicos con pantallas gigantes, animación y actividades previas al encuentro.