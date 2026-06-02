Soto Ivars, sobre 'La casita' de Bad Bunny: "Si quieres que una estrella de reggaeton se comporte como un diputado de Sumar..."

Las críticas surgidas en redes sociales por la selección de los asistentes que suben a "La casita" durante los conciertos de Bad Bunny en Madrid han llegado también a la tertulia de Por Fin. Allí, Juan Soto Ivars ha defendido en tono irónico con que el comportamiento del artista puertorriqueño no debería sorprender a nadie y carga contra quienes, a su juicio, intentan atribuirle valores que no encajan con su imagen pública ni con las letras de sus canciones.

La polémica se ha generado tras los dos primeros conciertos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano, celebrados los días 30 y 31 de mayo. Varios usuarios en redes sociales denunciaron que las personas seleccionadas para subir a "La casita", una estructura situada sobre el escenario que forma parte central del espectáculo, respondían a un perfil muy concreto de mujeres jóvenes y atractivas.

"La casita" está inspirada en una vivienda real de Humacao, la ciudad natal del artista, y funciona como un escenario secundario desde el que participan invitados, personalidades conocidas e incluso algunos seguidores elegidos por la organización para bailar durante el concierto.

Durante su intervención en Por Fin, Soto Ivars resta importancia a las críticas y asegura que le sorprende que haya personas decepcionadas por una actitud que considera coherente con la imagen que proyecta el cantante.

"Hay alguna gente tirándose de los pelos porque un cantante de reggaetón se comporta como un cantante de reggaetón", afirma.

El colaborador recuerda además algunas de las letras más conocidas del artista para cuestionar la imagen que determinados sectores han construido sobre él. En este sentido, critica artículos que presentan a Bad Bunny como un referente feminista por sus posiciones sobre diversidad sexual o por cuestionar algunos estereotipos masculinos.

"Yo no tengo ningún problema con que una estrella del reggaetón se comporte como una estrella del reggaetón", sostiene.

"El problema viene cuando quieres que una estrella del reggaetón se comporte como un diputado de Sumar solo porque gusta a las diputadas de Sumar y necesitaban una excusa", concluye.

Las críticas a la selección de los participantes de 'La casita' se han multiplicado en redes sociales durante los últimos días, donde algunos usuarios han acusado al equipo del artista de priorizar criterios físicos a la hora de elegir a las personas que suben a esa zona privilegiada del espectáculo. Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su entorno han respondido públicamente a la polémica.