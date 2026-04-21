La evolución "incierta" de Morante tras la cogida en Sevilla: tiene una grave perforación rectal y se enfrenta a una cirugía "compleja"

El diestro José Antonio Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla, aunque intercala con la planta en el complejo al que fue trasladado tras la intervención que se le practicó en la enfermería del coso sevillano.

El estado del torero es estable y sin fiebre, pero también dolorido al cesar los efectos de los calmantes por los efectos de la cornada, que le perforó el recto y que fue calificada de "muy grave" en el parte del cirujano de la plaza, Octavio Mulet. Precisamente, Mulet confesó poco después del suceso al medio Mundotoro que que fue una cornada "más que de gravedad inmediata, de lesiones complejas": "Es la zona anal, del recto. Ha habido que hacer una reparación de esfínteres, lo que hace de la intervención una cirugía más compleja que inmediata".

El cirujano también desveló que siguen explorando la zona lumbar de Morante por el pisotón que sufrió justo después de la cogida, aunque los indicios apuntan a que no tendrá ninguna lesión en ese lugar "a la espera de más pruebas". Por último, afirmó que estos percances son "complicados" y habrá que esperar la evolución de la herida "unos 10 días" para ver si recupera o hay que intervenir.

"Es la cornada que más me ha dolido en mi vida"

El propio Morante ha atendido al diario El Mundo desde su habitación del hospital, donde ha afirmado que se trata de la cornada más dolorosa de su carrera. "Ha sido la cornada que más me ha dolido en mi vida. Fue un dolor muy fuerte. Me toqué buscando la sangre", ha dicho, relatando que su temor principal fue que hubiera "sangre en abundancia": "Cuando llegué a la enfermería y vi que el sangrado era poco, ya me relajé bastante. Pero me dolía muchísimo".

El diestro, que tiene que volver a la UCI para observación, también ha contado en el diario cómo vivió la cogida: "El toro salía suelto y cuando se quedó emplazado en los medios fui a por él. Me llevó por delante", ha dicho, a lo que ha añadido que ha pasado una noche "regular", de "dormir poco" y que ahora tiene por delante cinco días de "nulo alimento" y "paciencia".

El parte médico: perforación anal y lesión de la musculatura esfinteriana

El primer parte precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm".

El torero sevillano fue alcanzado por el cuarto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado 'Clandestino' que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo. La lidia del animal quedó en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

Los gestos de dolor del torero, que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida y fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería donde fue intervenido.

El diestro Morante de la Puebla tras sufrir una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla. | EFE/ Julio Muñoz

El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el próximo 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades.

Juanma Moreno ve a Morante "optimista" y "pensando en volver"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado que encuentra a Morante de la Puebla "bastante optimista" tras mantener una conversación telefónica con el torero. "Yo lo vi a él bastante fuerte, entero y con el deseo de una recuperación muy pronta", ha afirmado el líder popular en Espejo Público.

Sobre un posible regreso del diestro a los ruedos, el presidente de la Junta ha señalado que "vio" en la conversación que "está pensando en volver". Pese a ello, Moreno ha asegurado que la recuperación "es complicada".