El auge de los inductores de colágeno: la nueva estética que rejuvenece sin transformar el rostro

La medicina estética vive un cambio de paradigma. Frente a los tratamientos más invasivos o transformadores de hace años, la tendencia actual apuesta por acompañar el envejecimiento de forma natural, respetando la expresión y mejorando la calidad de la piel de forma progresiva.

En este contexto, los inductores de colágeno se han convertido en uno de los tratamientos más demandados. Así lo ha explicado la doctora Wendy Martínez Hernández, directora médica de Scalpel Medical Spain, en una entrevista con Pepa Gea en Más de uno Madrid, donde ha detallado cómo estas técnicas están revolucionando el rejuvenecimiento facial.

Un cambio de enfoque: de transformar a acompañar

La medicina estética ya no busca cambiar el rostro, sino mejorar su evolución con el paso del tiempo. "Estamos teniendo un cambio a no transformar, sino a acompañar ese envejecimiento", señala la doctora Martínez.

Los inductores de colágeno encajan perfectamente en esta filosofía, ya que estimulan las propias células del cuerpo para generar colágeno y elastina, logrando una mejora progresiva y natural de la piel.

Resultados progresivos y cada vez más naturales

A diferencia de otros tratamientos, el efecto de los inductores no es inmediato ni artificial. Actúan de forma gradual, mejorando la firmeza, redefiniendo el rostro y aportando un aspecto más saludable con el paso del tiempo. "Nos reafirma y nos redefine de una forma natural", explica la especialista.

Por eso, se utilizan tanto de forma preventiva como para tratar la flacidez en pacientes que no desean recurrir a cirugía.

La flacidez tras la pérdida de peso, un nuevo reto

Uno de los fenómenos más recientes en consulta tiene que ver con el auge de los tratamientos para perder peso. Muchos pacientes experimentan una pérdida de volumen facial que se traduce en un aspecto cansado o envejecido.

Ante esta situación, la doctora insiste en la importancia de un enfoque global: "No solo perdemos grasa corporal, también perdemos volumen facial".

Combinación de técnicas: la clave del éxito

Lejos de apostar por un único tratamiento, la tendencia actual pasa por diseñar protocolos personalizados que combinan diferentes técnicas según las necesidades del paciente.

Entre ellas, destacan tratamientos como Endolift para eliminar grasa localizada y tensar tejidos, Morpheus para mejorar la calidad de la piel o el uso de ácido hialurónico para reposicionar volúmenes.

"Es una mezcla de técnicas, un plan de acción individualizado", explica la doctora Wendy Martínez, directora médica de Scalpel Medical Spain, quien insiste en la importancia de un diagnóstico previo para determinar qué necesita cada rostro.

La importancia de tratar la piel, más allá del volumen

Uno de los errores más comunes, según la especialista, es centrarse únicamente en la estructura facial sin cuidar la calidad de la piel. "Por muy buenos que sean los cimientos, si no tenemos una buena piel, no vamos a conseguir resultados elegantes", señala.

La luminosidad, la textura y la salud de la piel son claves para lograr un rejuvenecimiento armónico y natural, por lo que los tratamientos actuales combinan trabajo en profundidad con técnicas superficiales.

Protocolos personalizados para evitar la cirugía

En muchos casos, la combinación adecuada de tratamientos permite obtener resultados muy satisfactorios sin necesidad de pasar por quirófano. La doctora Martínez destaca protocolos que combinan tecnologías como Endolift y Morpheus junto a tratamientos de calidad de piel, especialmente en zonas como la papada o el arco mandibular.

El objetivo: redefinir el rostro, mejorar la firmeza y recuperar la vitalidad de la piel respetando siempre la naturalidad.

Con motivo del Día de la Madre, la doctora Wendy Martínez ha querido tener un gesto especial con sus pacientes. Aquellas personas que reserven su consulta podrán disfrutar de una sesión de vitaminas para regalar a sus madres, así como de un 15% de descuento en tratamientos para el acompañante.

Para más información o para solicitar cita, puedes llamar al teléfono 91 055 30 11.