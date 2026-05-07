Bronca política en la Asamblea por el viaje de Ayuso a México

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y Justicia, ha ejercido de cabeza del Ejecutivo madrileño para defender el viaje institucional de Díaz Ayuso para que Madrid sea "polo de atracción de inversión, atraer riqueza y oportunidades en forma de empleo a esta región". Viaje que Más Madrid califica de "autobombo" y "bazofia". La portavoz de la formación de izquierda, Manuel Bergerot ha reprochado a la presidenta que si quiere "irse de vacaciones, que se lo pague de su bolsillo" y ha cuestionado que se llame "agenda internacional" a "reunirse con cuatro políticos de derechas y hacerle un homenaje a Hernán Cortés" y "promocionar el espectáculo de Nacho Cano en México".

Desde el PSOE, Mar Espinar ha pedido disculpas a los mexicanos por los "insultos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien ha calificado de "una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo". Vox acusa a Ayuso de "huir" de la situación en Madrid y afirmaba que la presidenta autonómica acudía a México para "seguir vendiendo Madrid al mejor postor extranjero", y no debatir en la Cámara su Proposición No de Ley de "prioridad nacional".

García Martín ha enmarcado este viaje para "atraer inversión", mientras que en Más Madrid "se matan" entre ellos para "tratar de liderar un proyecto fracasado". También ha cifrado en 300.000 euros "lo que ha costado el stand de la Feria de San Marcos, la principal feria internacional de turismo de México, un mercado estratégico porque México es el cuarto país en número de visitantes y el segundo en gasto por turista en la región", afeando a la izquierda sus inversiones "ese millón de euros que costó un stand que colocó Carmena en la Feria del Libro de Guadalajara o el Ayuntamiento de Barcelona que se ha gastado 3,5 millones de euros en un stand en la misma feria". El consejero portavoz ha añadido que no se encontrarán "jamás" en el Portal de Transparencia los 48 viajes internacionales de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.