Almeida invita a "chulapear" en San Isidro 2026

Tradición y vanguardia se unen para celebrar las fiestas de San Isidro para, como ha destacado el alcalde Almeida, "chulapear". Del 7 al 17 de mayo se podrá disfrutar en los diferentes distritos de todo tipo de actividades, talleres, propuestas culturales, gastronómicas y, por supuesto, música en cuatro grandes espacios: Matadero, la Pradera de San Isidro, las Vistillas y la Plaza Mayor.

Propuestas para todos los públicos, como conciertos, bailes populares, desfiles de gigantes y cabezudos, concursos, exposiciones y propuestas gastronómicas. El alcalde ha subrayado que esta celebración refleja el carácter "acogedor y abierto" de la ciudad, a la que definió, citando a Emilia Pardo Bazán, como "audaz, jaranera y curiosa".

El pregón correrá a cargo de la periodista Sonsoles Ónega, el 7 de mayo desde la Casa de la Villa, dando inicio a unos festejos que invitan a madrileños y visitantes a recuperar la tradición castiza. La jornada inaugural incluirá también música de DJ y una actuación sorpresa de un artista internacional en la plaza Mayor.

Las actividades se extenderán por diferentes espacios emblemáticos de la ciudad, como Las Vistillas, la Pradera de San Isidro, la Plaza Mayor y Matadero Madrid, además de diversos barrios y calles. Entre ellas, destaca el tradicional desfile de gigantes y cabezudos, que recorrerá el centro desde el primer día.

La programación incluye también propuestas gastronómicas, como la reinterpretación del bocadillo de entresijos a cargo del chef Javi Estévez, así como degustaciones de cocido madrileño y actividades en mercados municipales. Asimismo, la moda castiza tendrá protagonismo con iniciativas en el Espacio Cultural Serrería Belga y talleres de chotis organizados en el Centro Cultural Daoiz y Velarde.

En el ámbito musical, la Plaza Mayor acogerá conciertos de artistas como La Bien Querida, Baiuca y Las Migas, además de espectáculos como La Juerga Flamenca con Montoya & Carmona. También se celebrará el 60º aniversario de LOS40, con la participación de figuras destacadas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, Sole Giménez, The Refrescos y Celtas Cortos.