K.O. al Bullying

Madrid lanza la campaña "K.O. al Bullying con Ilia Topuria como imagen para combatir el acoso escolar en 1.500 centros educativos

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes la campaña institucional K.O. al Bullying, una iniciativa destinada a sensibilizar sobre el acoso escolar y difundir los recursos públicos disponibles para su prevención y atención. La acción, presentada por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, llegará a cerca de 500.000 alumnos madrileños a través de medios de comunicación, internet y cartelería escolar, con el objetivo de reforzar la convivencia y ofrecer apoyo a estudiantes, familias y docentes

Juan Lucas

Madrid |

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en la presentación de la campaña
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en la presentación de la campaña | Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes la campaña institucional K.O. al Bullying, una iniciativa destinada a sensibilizar sobre el acoso escolar y dar a conocer los recursos públicos disponibles para prevenirlo y atender a las víctimas. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha dado a conocer la acción en el colegio público Miguel Blasco Vilatela, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, donde los alumnos han participado en una carrera simbólica contra el acoso escolar.

La campaña llegará a estudiantes, familias y docentes a través de televisión, radio, prensa, cine, medios digitales y publicidad exterior, además de cartelería que se distribuirá en unos 1.500 centros educativos madrileños con cerca de 500.000 alumnos. El deportista Ilia Topuria participa como imagen de la iniciativa, aportando su testimonio personal tras haber sufrido acoso en su infancia y trasladando un mensaje de superación dirigido a los jóvenes.

El Gobierno regional pretende advertir sobre el impacto del bullying en la vida de los menores y fomentar valores de respeto y convivencia, al tiempo que visibiliza herramientas públicas de apoyo. Entre ellas destaca el servicio 012 A Tu Lado, que ofrece orientación psicológica y acompañamiento a jóvenes y familias mediante teléfono, WhatsApp, chat o videollamada.

Además, la Comunidad de Madrid refuerza la prevención y detección precoz mediante iniciativas como SociEscuela, protocolos de actuación en los centros educativos, programas de enlace de salud mental y formación específica para docentes y familias con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y actuar con rapidez ante posibles casos de acoso.

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