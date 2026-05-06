La Real Casa de Correos se convertirá en el Centro Internacional de Prensa durante el viaje apostólico del Papa a España

Por un lado, los dos patios interiores de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid albergarán espacios específicos para las ruedas de prensa y facilitar el trabajo de televisiones, redactores de prensa, radios y medios digitales, además de zonas preparadas para entrevistas. La Real Casa de Postas también se habilitará como área de descanso. El dispositivo permitirá centralizar toda la actividad informativa de periodistas, fotógrafos y equipos técnicos desplazados a Madrid.

Asimismo, en la Puerta del Sol se instalará una plataforma destinada a las retransmisiones en directo de las televisiones acreditadas. También se colocarán pantallas en la fachada de la Real Casa de Correos. El centro, de alrededor de 1.000 metros cuadrados de superficie, contará con puestos de trabajo, cabinas de radio, salas para fotógrafos y zonas técnicas distribuidas en distintas zonas del edificio, adaptadas para garantizar el óptimo desarrollo de la cobertura informativa.