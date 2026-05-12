Madrid celebra San Isidro en sus mercados municipales con un homenaje a las rosquillas más castizas

Los mercados municipales de Madrid se convierten estos días en protagonistas de las fiestas de San Isidro con un homenaje al dulce más tradicional de la capital: las rosquillas del Santo. El Ayuntamiento ha organizado actividades culturales, degustaciones y propuestas castizas en distintos distritos para acercar la celebración del patrón a los barrios y reforzar el papel del comercio de proximidad.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, visitó el mercado de Tetuán acompañada por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y la concejala del distrito, Paula Gómez Angulo, en un acto que simboliza el apoyo municipal a estos espacios como centros de convivencia social, intercambio comercial y dinamización económica.

Durante la visita, Sanz destacó la importancia de los mercados municipales dentro de la Estrategia de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento, que contempla una inversión de 13 millones de euros a lo largo de este año. De esa cantidad, 11 millones estarán destinados principalmente a proyectos de modernización, aunque —según subrayó— sin alterar la esencia tradicional que caracteriza a estos espacios.

Actividades castizas para celebrar San Isidro

La programación especial incluye degustaciones de rosquillas y otros productos típicos, reparto de claveles y abanicos, además de actuaciones de chotis y organillo para trasladar el ambiente festivo a distintos barrios de la ciudad.

Las rosquillas del Santo, uno de los postres más representativos de la gastronomía madrileña, han centrado el homenaje en sus distintas variedades: tontas, listas, de Santa Clara y francesas, junto a nuevas reinterpretaciones elaboradas por pastelerías locales.

En el marco de estas celebraciones, el Consistorio entregó el premio gastronómico institucional ‘Tía Javiera’ a la Pastelería Venecia, un establecimiento histórico del distrito de Tetuán reconocido por su trayectoria y su compromiso con la repostería tradicional madrileña. El galardón recupera el nombre de una emblemática rosquillera del siglo XIX y distingue la transmisión generacional del oficio pastelero.

Modernización y relevo generacional

El Ayuntamiento también trabaja en la digitalización de los mercados municipales, la formación profesional y el relevo generacional del sector. Entre las iniciativas impulsadas se encuentran proyectos vinculados a la Escuela de Hostelería y Alimentación de Santa Eugenia y el mercado escuela de San Cristóbal.

Actualmente, 18 empresas madrileñas cuentan con el Sello de Pastelería Artesana, una distinción promovida junto a ASEMPAS —la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid— que garantiza procesos de elaboración tradicionales y estándares de calidad ante el consumidor.

Además, el Consistorio colabora con la Escuela de Pastelería y Panadería del mercado de Puerta Bonita, que ha recibido ayudas municipales por valor de 177.380 euros desde 2020 para fomentar la formación especializada y preservar los oficios gastronómicos tradicionales.

Según destacó la vicealcaldesa, estas acciones buscan proteger los mercados como “elementos vertebradores de los barrios” y reforzar la identidad gastronómica madrileña, combinando tradición, innovación y comercio local en una de las celebraciones más emblemáticas del calendario madrileño.