El Gobierno regional intensifica el Plan ante Episodios de Altas Temperaturas con medidas en educación, sanidad y servicios sociales

En el ámbito educativo, los centros escolares podrán adaptar el horario lectivo durante episodios de altas temperaturas, respetando la autonomía organizativa de cada centro y garantizando tanto la calidad educativa como la conciliación familiar. También se podrán reorganizar las actividades físicas para evitar el ejercicio intenso y las salidas al patio durante las horas centrales del día, así como impartir determinadas clases en espacios exteriores con sombra cuando las temperaturas sean especialmente elevadas. El Plan contempla además el refuerzo de elementos de protección solar como toldos, estores, pérgolas y velas, así como la instalación de ventiladores, sobre todo en centros con alumnado de 0 a 3 años, y unidades enfriadoras en algunas escuelas infantiles.

En las sedes judiciales durante episodios de altas temperaturas, se asegurarán condiciones ambientales adecuadas tanto para profesionales como para usuarios. Entre las medidas previstas destacan las revisiones preventivas de los sistemas de refrigeración antes del verano, la incorporación de equipos adicionales y el refuerzo del mantenimiento durante los meses más calurosos. Asimismo, se realizarán mediciones periódicas de temperatura y humedad, se mantendrá disponibilidad permanente de personal técnico para resolver incidencias y se coordinará la ventilación nocturna de los edificios.

Cuando la Consejería de Sanidad active la alerta por ola de calor, se prestará especial atención a las personas residentes en centros de mayores, centros de día y recursos destinados a personas con discapacidad. Aquellos usuarios considerados de alto riesgo estarán previamente identificados y contarán con protocolos específicos. Asimismo, se intensificará la detección de posibles síntomas de malestar, también durante los turnos nocturnos, y se desarrollará una campaña específica para concienciar sobre la importancia de mantener una correcta hidratación durante el periodo estival. En Atención Primaria se incrementarán las actuaciones preventivas dirigidas a la población vulnerable y se distribuirán materiales divulgativos con recomendaciones frente al calor, mientras que la Tarjeta Sanitaria Virtual incorporará información sobre temperaturas máximas previstas y niveles de aviso. Los hospitales reforzarán efectivos y la formación del personal de Urgencias en caso de activación de los niveles 1 o 2 de alerta, monitorizarán los casos relacionados con golpes de calor y podrán ampliar camas si fuese necesario. Además, los pacientes con mayor riesgo por enfermedades cardiacas o hipertensión podrán recibir mensajes con consejos preventivos.

Igualmente, Metro aumentará las frecuencias para reducir las esperas en los andenes y se vigilará la climatización de trenes, autobuses e intercambiadores. Además, se intensificará el plan de instalación de marquesinas, pasando de 30 a 36 nuevas al mes. También se incorporará formación específica sobre cómo actuar ante golpes de calor en los cursos de primeros auxilios dirigidos a conductores y personal del transporte interurbano.

El Ejecutivo autonómico continuará trabajando con medidas preventivas frente a incendios forestales. Desde el pasado 10 de mayo ya se han incrementado los recursos disponibles, con un despliegue completo previsto a partir del 15 de junio que contará con 480 efectivos diarios entre bomberos y brigadas, 34 torres de vigilancia, cuatro cámaras de vigilancia, 10 helicópteros, unidad de drones y apoyo de medios estatales.

Finalmente, las piscinas de verano de la región abrirán sus puertas del 15 de mayo al 6 de septiembre. Las tarifas generales se mantienen sin cambios, aunque habrá descuentos del 30% para mayores de 65 años, menores de entre 3 y 13 años, personas con discapacidad y familias numerosas. Los menores de 3 años y las víctimas del terrorismo tendrán acceso gratuito. También, como novedad, en la página web de la Comunidad de Madrid se proporcionarán recomendaciones a la hora de practicar deporte.