Ayuso denuncia el “escándalo internacional” por la imputación de Zapatero y espera que el Gobierno no “intente encubrir la verdad”

A Díaz Ayuso le sorprende "que el Gobierno, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo, y espero que no utilice la Fiscalía, ni la Abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad. Ahora lo que tenemos que saber es qué está pasando, qué es lo que hay, y a partir de ahí pedir más explicaciones, Pero, desde luego, esto es un escándalo internacional que vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo".

También ha mostrado su incredulidad por haber "escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa, que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un Estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea? Cuestionar el trabajo que están realizando, la Justicia me parece terrible y propio de un Gobierno populista. ¿También van a poner en tela de juicio las investigaciones internacionales al resto de los organismos? Yo creo que ha llegado el momento de dar explicaciones, de ver que está pasando, transparencia y que un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe todo el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca que hay exactamente ahí".