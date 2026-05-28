La Comunidad de Madrid pondrá alquileres a precio asequible a profesionales sanitarios cerca de hospitales para facilitar su acceso a la vivienda

Este programa de colaboración público-privada se estrenará en la próxima licitación en San Sebastián de los Reyes, donde está prevista la construcción de cerca de 1.000 inmuebles. De ellos, alrededor de 120 se reservarán específicamente a este colectivo. Con esta actuación, el Gobierno regional da respuesta a una de las principales dificultades a las que se enfrentan al inicio de su carrera profesional: el acceso a una vivienda en condiciones asequibles. El arraigo de estos trabajadores en la Comunidad de Madrid, afirma, contribuirá, además, a mejorar la cobertura de plazas, favorecer la continuidad asistencial y reforzar la calidad del servicio público de salud.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Choque de Vivienda para incrementar la oferta de alquiler asequible, en un contexto donde el Ejecutivo autonómico promueve esta Legislatura más de 70.000 inmuebles con algún tipo de protección pública. De ellas, 14.000 corresponden al Plan Vive, con especial presencia en el sur metropolitano, donde se va a superar las 4.500. El Gobierno madrileño ya ha entregado 5.785, con otras 5.939 en construcción en 26 municipios, con más de 2.000 pendientes de licitación.