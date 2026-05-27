Ayuso entregará en el Vaticano a León XIV la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

La audiencia privada se celebrará en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde Díaz Ayuso regalará a Su Santidad un libro de edición especial, encargado por la propia presidenta, que incluye con una cuidada selección de imágenes de las celebraciones católicas en municipios madrileños, desde su Semana Santa o la Navidad con Belenes como el de la Real Casa de Correos, testimonio todas ellas del arraigo de las tradiciones cristianas y la riqueza histórica, cultural y espiritual. La presidenta le obsequiará también con una selección de productos de la región como las palmeritas de Morata de Tajuña, aceitunas de Campo Real o Bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial, entre otros.

Asimismo, Díaz Ayuso tendrá la oportunidad de trasladar al Pontífice los preparativos que el Gobierno autonómico ultima para su agenda en la capital de España con el lema Madrid, comunidad, donde la Real Casa de Correos será el Centro Internacional de Prensa para acoger a más de 2.000 periodistas de todo el mundo. Entre otros, destaca el dispositivo especial de transportes, sanitario y cultural para facilitar la estancia de los miles de peregrinos que se acercarán estos días a la Comunidad de Madrid.

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se otorga "como gesto de cortesía y reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a los representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficiala la región por su labor institucional". Estados Unidos, que celebra este año el 250º aniversario de su independencia, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, han sido los últimos en recibir esta distinción.