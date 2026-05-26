El Gobierno regional decora las doce estaciones de Metro que recorren Vallecas para animar al Rayo en la final de la Conference League

La campaña se ha desplegado en Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. Además, Portazgo incorpora una ambientación especial en pasillos y andenes dedicada tanto al club como a la tradicional San Silvestre Vallecana. En conjunto, cerca de 230.000 usuarios transitan diariamente por estas instalaciones.

La final supone una cita histórica para el conjunto madrileño, que disputará la primera final europea de sus cien años de andadura. Tras eliminar al Estrasburgo francés en semifinales, el Rayo tiene la oportunidad de conquistar el primer título de su trayectoria y convertirse en el primer equipo español en ganar esta competición. La Comunidad de Madrid ya ha desplegado anteriormente iniciativas similares en apoyo al deporte español. En el verano de 2025, Metro decoró la estación de Plaza de España en la Eurocopa de fútbol femenino. Más recientemente, la línea 4 ha incorporado un tren temático dedicado al combinado español con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.