COMUNIDAD DE MADRID

El Gobierno regional decora las doce estaciones de Metro que recorren Vallecas para animar al Rayo en la final de la Conference League

La Comunidad de Madrid ha decorado las 12 estaciones de Metro que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas para animar al Rayo en la final de la UEFA Conference League que disputa mañana frente al Crystal Palace en Leipzig. Para ello, el suburbano ha instalado pancartas y vinilos decorativos en sus accesos. Además, se instalarán tres pantallas gigantes en el estadio de Vallecas para que los aficionados puedan seguir en directo el partido. Se colocará una frente a cada grada del recinto, que cuenta con más de 14.700 localidades.

Patxi Linaza

Madrid |

El Gobierno regional decora las doce estaciones de Metro que recorren Vallecas para animar al Rayo en la final de la Conference League
El Gobierno regional decora las doce estaciones de Metro que recorren Vallecas para animar al Rayo en la final de la Conference League | Comunidad de Madrid

La campaña se ha desplegado en Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. Además, Portazgo incorpora una ambientación especial en pasillos y andenes dedicada tanto al club como a la tradicional San Silvestre Vallecana. En conjunto, cerca de 230.000 usuarios transitan diariamente por estas instalaciones.

La final supone una cita histórica para el conjunto madrileño, que disputará la primera final europea de sus cien años de andadura. Tras eliminar al Estrasburgo francés en semifinales, el Rayo tiene la oportunidad de conquistar el primer título de su trayectoria y convertirse en el primer equipo español en ganar esta competición. La Comunidad de Madrid ya ha desplegado anteriormente iniciativas similares en apoyo al deporte español. En el verano de 2025, Metro decoró la estación de Plaza de España en la Eurocopa de fútbol femenino. Más recientemente, la línea 4 ha incorporado un tren temático dedicado al combinado español con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer