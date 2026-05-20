La Comunidad de Madrid abrirá los colegios mayores en verano para estudiantes y sus familias y atraer talento universitario

Esta iniciativa, integrada en la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria, orientada a consolidar el sistema de educación superior madrileño como referente mundial de excelencia, permitirá desarrollar durante el verano una programación académica, cultural y de convivencia en los centros asociados distribuidos en los distintos campus universitarios madrileños. Gracias al convenio que se firmará próximamente, el Ejecutivo autonómico ofrecerá orientación, formación y actividades culturales y deportivas a estudiantes interesados en cursar sus estudios en Madrid, acompañados por sus familias, con el objetivo de que puedan conocer de primera mano la ciudad, los campus universitarios y el entorno antes del inicio del curso.

Madrid Campus 365 está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años vinculados al ámbito universitario, incluyendo alumnos y titulados de Bachillerato, Grado y Postgrado, e incluye acciones relacionadas con seis áreas temáticas: Tecnología, datos e IA, Ciberseguridad y privacidad, Audiovisual y streaming, Videojuegos y cultura gamer, Arte urbano y diseño y Sociedad y habilidades. Durante las ocho semanas de julio y agosto, los participantes tendrán programadas actividades con estancias que comenzarán la tarde del domingo y se prolongarán hasta la mañana del sábado posterior.

El programa ofrecerá dos modalidades: con alojamiento en los propios colegios mayores en régimen de pensión completa, y sin alojamiento, participando únicamente en las propuestas de orientación y formación. Las plazas se adjudicarán prioritariamente entre los solicitantes de la modalidad con estancia residencial, por estricto orden de solicitud hasta completar el aforo previsto para cada curso semanal.