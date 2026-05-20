CONSEJO DE GOBIERNO

La Comunidad de Madrid abrirá los colegios mayores en verano para estudiantes y sus familias y atraer talento universitario

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma del convenio por el que el Ejecutivo regional invertirá cerca de 700.000 euros para mantener abiertos los colegios mayores universitarios madrileños durante este verano a través del programa Madrid Campus 365, que permitirá que tanto estudiantes como sus familias puedan vivir de primera mano en estos espacios durante la época estival.

Patxi Linaza

Madrid |

La Comunidad de Madrid abrirá los colegios mayores en verano para estudiantes y sus familias y atraer talento universitario
La Comunidad de Madrid abrirá los colegios mayores en verano para estudiantes y sus familias y atraer talento universitario | Comunidad de Madrid

Esta iniciativa, integrada en la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria, orientada a consolidar el sistema de educación superior madrileño como referente mundial de excelencia, permitirá desarrollar durante el verano una programación académica, cultural y de convivencia en los centros asociados distribuidos en los distintos campus universitarios madrileños. Gracias al convenio que se firmará próximamente, el Ejecutivo autonómico ofrecerá orientación, formación y actividades culturales y deportivas a estudiantes interesados en cursar sus estudios en Madrid, acompañados por sus familias, con el objetivo de que puedan conocer de primera mano la ciudad, los campus universitarios y el entorno antes del inicio del curso.

Madrid Campus 365 está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años vinculados al ámbito universitario, incluyendo alumnos y titulados de Bachillerato, Grado y Postgrado, e incluye acciones relacionadas con seis áreas temáticas: Tecnología, datos e IA, Ciberseguridad y privacidad, Audiovisual y streaming, Videojuegos y cultura gamer, Arte urbano y diseño y Sociedad y habilidades. Durante las ocho semanas de julio y agosto, los participantes tendrán programadas actividades con estancias que comenzarán la tarde del domingo y se prolongarán hasta la mañana del sábado posterior.

El programa ofrecerá dos modalidades: con alojamiento en los propios colegios mayores en régimen de pensión completa, y sin alojamiento, participando únicamente en las propuestas de orientación y formación. Las plazas se adjudicarán prioritariamente entre los solicitantes de la modalidad con estancia residencial, por estricto orden de solicitud hasta completar el aforo previsto para cada curso semanal.

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