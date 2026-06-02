Las dos cosas que más preocupan a Almeida de la visita del papa: "Una semana complicada"

La ciudad de Madrid se prepara para la visita del papa León XIV, que llega este sábado 6 de junio, en medio de "una semana complicada", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La visita del pontífice coincide con los conciertos de Bad Bunny y la feria del libro de Madrid.

Es por ello que el alcalde ha reconocido que se vienen por delante días difíciles, aunque por el momento no ha habido ninguna "incidencia reseñable". Martínez-Almeida ha agradecido el "compromiso de los madrileños", así como las empresas que han adoptado "el teletrabajo, el horario de entrada flexible y el refuerzo del transporte público".

Asimismo ha comentado que ha seguido la evolución del tráfico a lo largo del primer día de esta semana gracias a los "modelos de movilidad" que tenían en poder del Ayuntamiento y que avisaban de problemas de circulación, sobre todo, en el eje de la Castellana, aunque "se ha circulado mejor de lo que los modelos daban".

Lo que más preocupa a Martínez-Almeida

Aun así, Almeida no ha ocultado su preocupación de cara a los siguientes días y, en concreto, a partir del 3 y 4 de junio cuando se cortará la circulación definitivamente por las plazas de Lima y Cibeles. Por ello ha recordado que el transporte público se reforzará, sobre todo el metro que contará con 42 trenes adicionales los ías 6, 7 y 8 de junio. También se reforzará el transporte interurbano, en concreto los autobuses, cuya frecuencia será la misma que entre semana.

Otro problema que preocupa al alcalde son las altas temperaturas que se esperan el fin de semana en la capital. Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, se espera una "subida de las temperaturas y el regreso del calor intenso con máximas de hasta 35 grados", aunque todavía hay algo de "incertidumbre" en los pronósticos.

Es por ello que el Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo de seguridad especial para estos días con mil efectivos del Samur y se repartirá agua a los asistentes, a los que se recomienda acudir a los actos con la cabeza cubierta y con ropa ligera para prevenir golpes de calor o mareos.

Última actualización del dispositivo de movilidad

Por el momento, desde la web del Ayuntamiento y de la Comunidad continúan actualizando el plan de movilidad. Los últimos datos ofrecidos señalan que siete estaciones de metro cerrarán desde el inicio del servicio hasta las 14:00 horas: Retiro, Banco de España, Sevilla, Velázquez, Serrano, Colón y Chueca.

Las líneas con mayor número de viajeros reforzarán sus servicios hasta un 125% y todo el metro abrirá hasta las 2:30 horas del sábado al domingo para facilitar la movilidad. En cuanto a los autobuses interurbanos se dispondrán hasta 128 vehículos adicionales, mientras que viajar en los autobuses de la EMT será gratuito entre el 3 y el 9 de junio.

En cuanto a las carreteras, lo más importante se encuentra en la plaza de Lima y la plaza de Cibeles. En la primera, a partir de las 00 horas del 3 de junio se cierra al tráfico, así como los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz y en sentido norte desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

Plaza de Cibeles se cerrará al tráfico por completo a partir de las 00:00 horas del 4 de junio, así como los viales de Paseo de Recoletos, Alcalá desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de la Independencia y desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de Cánovas del Castillo en sentido norte.