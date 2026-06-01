Ayuso destaca la "ilusión" del Papa por su visita a España, en la que los ciudadanos "aparcarán sus diferencias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó este lunes, tras reunirse durante una hora con el Papa León XIV en el Vaticano, la "ilusión" del Pontífice ante su visita a España, que arrancará el sábado en la capital. Asegura que los españoles aparcarán sus "diferencias" y celebrarán el viaje desde la "unidad".

Así se pronunció en declaraciones a los medios junto a la plaza de San Pedro, donde también hizo suya esa "ilusión" ante el viaje del Papa: "Estamos entusiasmados con su llegada", dijo. Ayuso señaló que durante el encuentro que mantuvieron en el Vaticano le trasladó al Papa que se va a encontrar un Madrid de "vida en la calle, alegría, apertura, mestizaje y que integra y celebra en comunidad".

Fue esta una de las ideas que repitió, poniendo de relieve esa "celebración en las calles" que podrá apreciar León XIV durante los tres días que estará en Madrid, una región, insistió, "que sabe celebrar grandes eventos" y "llena de gente de todas las procedencias y edades". Un Madrid, en resumen, "que va a celebrar con él y que sabe acoger a ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo".

En esta línea, también quiso subrayar que en Madrid "ha habido un cambio sociológico importante" y que "lo que nos distingue y separa es evidente", por lo que "no hay dos personas iguales". Pero defendió al mismo tiempo que "hay muchas cosas que nos unen" y que los españoles saben "aparcar un rato las diferencias y celebrar en esa unidad".

Así, consideró que "eso es lo que vamos a vivir y es el mensaje que él se va a llevar". Y es que recordó cuando el Papa habla de que "en la pluralidad es como nos hemos de encontrar; en la unidad, pero no en la uniformidad", reiterando que "esa forma de entender la visita, buscando algo más importante que los que estamos aquí, algo más trascendental, nos va a venir muy bien en España".

Al mismo tiempo, la presidenta madrileña confirmó que le trasladó al Papa "algunas preocupaciones acerca de los jóvenes", pero también de la "crisis de soledad" y sobre el futuro con los cambios que traen las nuevas tecnologías, sobre todo la Inteligencia Artificial. Desafíos "compartidos", dijo, pero que a su Ejecutivo le "preocupan sobremanera": "Somos conscientes de que mucho de lo que nos ocurre es porque cada vez somos sociedades más pequeñas, que hablamos menos entre nosotros, que estamos más solos".

Fotos y dulces

En cuanto a los regalos que le llevó al Papa, como ya anunció la pasada semana el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, Ayuso le entregó, además de la Medalla Internacional de la Comunidad, un libro con fotografías de cómo se viven las celebraciones religiosas en diferentes municipios de Madrid, además de algunos dulces típicos, como las bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial o las palmeritas de Morata de Tajuña. "Que entre a España a través de Madrid para nosotros es una absoluta alegría y un orgullo", sentenció.

Al mismo tiempo, Ayuso publicó en sus redes sociales un mensaje con las mismas ideas, en el que reiteró que "Madrid espera a Su Santidad el Papa con la mayor alegría y esperanza". "Somos un cruce de caminos donde celebramos en comunidad, en las calles, de niños a mayores".

Eso sí, durante sus declaraciones, la presidenta regional evitó hablar de política y hacer referencias a su entrevista en el 'Corriere della Sera', en la que habló de la "mafia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que afectan tanto al Ejecutivo como al PSOE.