Inglaterra, 60 años esperando y Tuchel al volante

INGLATERRA – GRUPO L

Rivales en la fase de grupos: Croacia (17 jun., Dallas), Ghana (23 jun., Boston) y Panamá (27 jun., Nueva Jersey).

Croacia (17 jun., Dallas), Ghana (23 jun., Boston) y Panamá (27 jun., Nueva Jersey). Once tipo: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, Lewis-Skelly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon/Rashford; Kane.

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, Lewis-Skelly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon/Rashford; Kane. Clasificación: Primera del Grupo K europeo con pleno de victorias, sin encajar un solo gol.

Primera del Grupo K europeo con pleno de victorias, sin encajar un solo gol. Participaciones en el Mundial: 17 (esta incluida).

17 (esta incluida). Mejor posición en el Mundial: Campeona (Inglaterra 1966).

Inglaterra atravesó sin sobresaltos su grupo de la clasificación UEFA: no solo consiguió el puntaje ideal en sus seis encuentros, sino que ni siquiera recibió un gol en contra y anotó 18.

El crédito es, en buena parte, de Thomas Tuchel, que llegó tras la derrota en la final de la Eurocopa 2024 ante España y acumula un inicio impecable como seleccionador que ha devuelto la ilusión a la afición inglesa.

La generación que quiere romper la maldición

El objetivo es romper la sequía de 60 años sin levantar un trofeo internacional, desde aquella final de 1966 en Wembley.

Tuchel llega con el aval de haber ganado la Champions con el Chelsea, el PSG y el Bayern, y con la certeza de que tiene la materia prima para conseguirlo.

Inglaterra cuenta probablemente con la plantilla más profunda de Europa, con talento joven consolidado y jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel.

La combinación entre juventud, experiencia y capacidad física convierte a los Tres Leones en una de las selecciones más temidas del torneo.

La estrella

Harry Kane llega al Mundial como gran referente y capitán, con más de 75 goles en partidos internacionales.

En la mente de la afición inglesa está el penalti fallado ante Francia en los cuartos de Catar, por lo que afronta el torneo con ganas de revancha.

Jude Bellingham, del Real Madrid, es la otra gran estrella del equipo. Su importancia dentro del conjunto va en aumento bajo Tuchel: es el mediocampista completo que marca el ritmo y conecta al equipo con las líneas de ataque.

Y Bukayo Saka, del Arsenal, completa el trío de intocables como uno de los mejores extremos del mundo en su posición.

Marcus Rashford, regresado a la élite con el Barcelona, y Anthony Gordon están en plena lucha por el costado izquierdo.

Fortalezas y debilidades

Inglaterra puede aplicar diferentes esquemas durante un mismo partido según cómo se presente el trámite: pasa habitualmente de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, con la presión alta como sello de identidad de Tuchel.

La calidad de la plantilla es superior a la de casi cualquier rival que pueda cruzarse.

La debilidad histórica, sin embargo, es gestionar la presión de ser favorita: en Catar 2022 cayó en cuartos ante Francia con un penalti de Kane estrellado en el larguero.

Trent Alexander-Arnold fue excluido, lo que muestra que Tuchel no tiene miedo de tomar decisiones impopulares.

¿Hasta dónde llegará?

Las casas de apuestas sitúan a Inglaterra como segunda favorita al título, solo por detrás de España.

El Grupo L es asequible: Croacia es el único rival de entidad. A partir de octavos, Inglaterra debería tener un camino viable hacia las semifinales.

Lo que siempre falla es el último paso. Esta vez, con Tuchel, puede que sea diferente.