Los favoritos y los tapados de todo el Mundial

Estamos a escasos días de que comience el Mundial y de que todo el mundo del fútbol tenga sus ojos puestos en lo que ocurra en Estados Unidos, México y Canadá.

Son muchas las particularidades que va a tener esta Copa del Mundo a la que España llega como una de las principales favoritas. Será, por ejemplo, el primer Mundial que se dispute en tres países y el primero en el que participen 48 selecciones.

Las 48 aterrizarán en el torneo con el sueño de recoger el testigo de Argentina, aunque el grupo de las favoritas lo forman tan solo un puñado de países.

España, entre las favoritas

La selección española es para muchos la gran favorita a ganar el torneo. El equipo de Luis de la Fuente llega dejando muy buenas sensaciones en los últimos años y tras maravillar al mundo de fútbol hace tan solo un par de años en la Eurocopa de la que salió campeona.

Y es que por calidad España es, sin duda, uno de los mejores equipos del torneo, pero el estado físico en el que llegan algunos jugadores hace que salten algunas dudas.

Sus principales estrellas, Lamine Yamal y Nico Williams, no estarán disponibles para los primeros partidos por lesión, aunque De la Fuente espera poder contar con ellos para la fase decisiva.

De la misma manera, otros jugadores importantes como Rodri, Fabián, Pedri o Mikel Merino han tenido diferentes lesiones durante la temporada que hacen que lleguen a la gran cita mundialista con dudas sobre su estado físico.

¿Cómo llegan los finalistas de 2022?

En este grupo principal de selecciones favoritas encontramos a Francia, que buscará su tercera final consecutiva. Ganó en 2018 y cayó en la tanda de penaltis de 2022, pero esta generación de jugadores franceses tiene aún mucho fútbol en las botas.

Con un ataque liderado por el madridista Kylian Mbappé, al que acompañarán otros como Ousmane Dembélé (actual Balón de Oro) o Michael Olise (la gran sensación en Europa esta temporada), la selección francesa es firme candidata a levantar el título y estampar la tercera estrella en su camiseta.

Tres estrellas tiene, precisamente, la Argentina de Leo Messi, que aunque llega inmersa en dudas por cómo estarán algunos de los jugadores más importantes del bloque de 2022, siempre hay que considerarla entre las favoritas.

Con Messi a la cabeza, el bloque es muy parecido al de Qatar, pero con la entrada de jóvenes jugadores como Valentín Barco, Giuliano Simeone o Nico Paz que han sido importantes en sus equipos en Europa durante la temporada.

Las incógnitas de los nuevos seleccionadores

Como a toda gran cita, son varias las selecciones que llegan con seleccionador nuevo y la incógnita de cómo hará funcionar a su equipo. Es el caso de equipos como Inglaterra, subcampeona en las dos últimas Eurocopas y que llega al Mundial con una polémica convocatoria de Tuchel en su estreno.

El técnico alemán ha dejado fuera a futbolistas importantes como Maguire, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden o Cole Palmer, pero sí contará con nombres como Declan Rice, Jude Bellingham, Harry Kane o el último fichaje del Barça, Anthony Gordon.

De la misma manera se estrena Carlo Ancelotti en el banquillo de una Brasil que necesita volver a hacer un buen papel en una Copa del Mundo tras haber caído en cuartos de final en 2018 y 2022.

Las semanas previas al torneo han estado marcadas por la presencia o no de Neymar en la convocatoria y, aunque finalmente Ancelotti le ha llamado, llegará siendo duda debido a una lesión que se ha conocido en los últimos días. Vinicius y Raphinha están llamados a ser los líderes de esta canarinha de Ancelotti.

Portugal, la más fuerte entre las tapadas

Tampoco podemos olvidarnos de la Portugal de Cristiano Ronaldo, vigente campeona de la Nations League y con uno de los equipos más fuertes que se recuerdan en el país.

Entrenados por el español Roberto Martínez, Portugal cuenta con uno de los mejores centros del campo del torneo con jugadores como Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva o Bruno Fernandes.

Ese talento, sumado al de jugadores como Nuno Mendes o Rúben Dias en defensa y Joao Felix o Rafael Leao en ataque, y la experiencia y los goles del cinco veces Balón de Oro, convierten a Portugal en una de las selecciones favoritas a lograr su primera estrella en el Mundial de este verano.

¿Quiénes podrían dar la sorpresa?

Y como en toda gran cita también existe un grupo de selecciones que sobre el papel no están entre las favoritas, pero que podrían dar la sorpresa ante algunas de esas selecciones más potentes o, incluso, colarse en rondas finales.

Alemania es, por historia y futbolistas, la que más destaca en ese grupo. Con cuatro estrellas en su pecho, la última en 2014, la selección de Julian Nagelsman estará liderada por la experiencia de Manuel Neuer y Joshua Kimmich, pero contará también con jugadores de talento Musiala, Wirtz o Havertz.

Sin salir de Europa, también merece un comentario la selección de Noruega, que arrasó en la fase de clasificación consiguiendo un pleno de victorias. La selección escandinava vuelve a una cita mundialista 28 después, pero con una generación de futbolistas liderada por Martin Odegaard y Erling Haaland.

En Sudamérica han destacado durante la fase de clasificación selecciones como Ecuador y Colombia, que bien podrían poner las cosas complicadas a una selección importante. La Tri cuenta con futbolistas de gran cartel en Europa como Hincapié (Arsenal), Pacho (PSG) o Moisés Caicedo (Chelsea); mientras que Colombia estará liderada por futbolistas como James Rodríguez o Luis Díaz y contará también con el talento de otros como Richard Ríos, Juan Fernando Quintero o el 'Cucho' Hernández.

Y si ponemos el ojo en el continente africano destacan selecciones copomo Marruecos o Senegal, finalistas hace unos meses de la Copa África. Marruecos ya sorprendió al mundo hace cuatro años alcanzando unas históricas semifinales, mientras que Senegal es una selección capaz de ganarle a cualquiera.